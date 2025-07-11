快訊／比特幣再創新高　達11萬2759美元

▲比特幣。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
比特幣在美國時間周三下午4點左右衝破11.2萬美元新高，沒想到週四再創新高，最高價格來到11萬2759美元。
據 coinmarketcaps 數據，截至台灣時間11日凌晨0時50分，比特幣24小時內漲幅2.79%，目前歷史高點為11萬2759.571美元（約329.8萬新台幣）。
▲比特幣。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
比特幣在美國時間周三下午4點左右衝破11.2萬美元新高，沒想到週四再創新高，最高價格來到11萬2759美元。
據 coinmarketcaps 數據，截至台灣時間11日凌晨0時50分，比特幣24小時內漲幅2.79%，目前歷史高點為11萬2759.571美元（約329.8萬新台幣）。
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面板大廠群創（3481）今日傳出將逐步關閉旗下的南科5廠，並計劃在2026年中前遷出產能，對此群創今日證實回應，公司持續因應市場調整產能結構，計劃將南科五廠的產能整併至其他工廠。
2025-07-10 16:05
光學鏡頭大廠大立光（3008）今（10）日舉行法說會，公布2025年第二季財報，受到新台幣急升衝擊，單季認列高達42.2億元匯損，拖累稅後淨利僅10.32億元，較第一季大減84%、年減77%，每股盈餘（EPS）降至7.73元，創下2012年第二季以來新低。
2025-07-10 15:22
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 6 月營收報告。2025 年 6 月合併營收約為新台幣 2,637 億 900 萬元，較上月減少了 17.7%，較去年同期增加了 26.9%。
2025-07-10 13:40
記憶體廠南亞科技（2408）今（10）日公布2025年第二季自結財報，單季營收105.26億元，季增46.4%、年增逾40%，創下近六季新高，主要受惠出貨量大增。不過，在DRAM平均售價季減中個位數百分比，加上新台幣急升帶來匯兌損失，單季仍虧損41.09億元，每股虧損達1.32元，為連續第七季陷入虧損。
2025-07-10 15:08
NVIDIA近日傳出擬於9月推出一款專為中國市場設計的全新AI晶片，以因應美國持續收緊的出口管制政策，並爭取在中國這個價值高達500億美元的AI市場維持關鍵地位。知情人士透露，執行長黃仁勳也預計於近期訪問北京，與中國高層會晤，重申NVIDIA對中國市場的承諾。
2025-07-10 11:53
債券ETF今年來逆風不斷，債券ETF受益人數連6周減少，根據集保中心公布的7月4日最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人連續6周減少，上週共減少2913人，整體今年來減少15萬510人，總受益人來到195萬1065人，續創下今年來新低紀錄。
2025-07-10 11:31
電源供應器大廠台達電（2308）寫下史上最強6月營收，今（10）日早盤股價衝高至485.5元創下歷史新高，市值突破1.25兆，超車富邦金（2881），排名第四；同時美系外資在最新出爐的報告中看好台達電表現，將目標價由485元調高至 530元，重申「加碼」評等。
2025-07-10 11:02
大華銀投信近日諸多業務有所缺失遭金管會檢查局處以糾正，其中一項違規「配發資本利得平準金」引發市場熱議，市場直言，今年以來高股息ETF配息金額驟減，如果是大華優利高填息30（00918）以不得配息科目來維持單季配息率逾3%，年化配息率逾12%誘人成績，市場追捧，但早引發業界討論，下一次9月配息將面臨真金考驗時刻。
2025-07-10 00:02
「護國神山」台積電（2330）今（10）日發放去年第4季現金股利，每股配4.5元，為市場注入1166.97億元現金，由於正值台積電創辦人張忠謀94歲生日，市場依張忠謀退休前揭露對台積電持股估算，今天的壽星張忠謀將接到5.62億元大禮。
2025-07-10 10:29
資產規模達1249億元，擁有71.1萬受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940）今（10）日除息，每股配發0.04元，除息參考價9.02元，受到大盤小跌的影響，一度跌破9元關卡，最低來到8.99元，呈現貼息的狀態，此次股息分配於8月1日入帳。
2025-07-10 10:05
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