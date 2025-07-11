街口支付董、總親上火線信心喊話　釋疑5大外界關鍵問題

▲ 街口支付董事長梅驊（右）與總經理范庭甄親上火線解釋外界疑慮 。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

對於近期母公司街口金融科技涉及民事訴訟之消息，街口支付今（11）下午召開記者會，由街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄親上火線解釋，強調街口支付擁有完整的資金信託保障與獨立營運機制，與母公司之民事訴訟無關，財務與用戶權益均不受任何影響。

街口支付指出，已設置資金信託機制的電子支付機構，其所有代收付款項與用戶儲值餘額皆信託於100%獨立信託專戶之中，並受主管機關嚴格核監控，不得挪作他用，確保用戶資金安全無虞。

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另街口支付回應5大外界關切疑慮，重申財務獨立與服務不中斷

一、無渉母公司法律糾紛

街口支付表示，公司本身為依法設立之專業機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，無任何交叉帳戶或資金流動。針對外界關心的36億元 資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關， 公司內部帳務與信託金流依規作業，清楚分明。

二、用戶資金100%法定信託

街口支付所有用戶資金的依法依「電子支付機構管理條例」之21條進行信託在信託專戶，完全隔離於任何關係企業與母公司資產操作之外。該制度受到主管機關長期監督，任何擅自、擅權皆將依法究責。

三、治理透明、財務與法遵制度健全

街口支付設有完整董事會，所有帳務流程與信託制度皆會計師定期查核並定期對主管機關報告，同時財報在官網上公開透明，大家都可以即時查閱。

四、合作夥伴與商戶服務穩定如常

目前用戶每日交易量與儲值、提款功能皆正常運作，與商戶的合作也穩定持續，部分商戶在短暫觀望後已恢復上架。

五、媒體報導人去樓空與異地辦公室機制說明

針對大眾關心法院查封當日人員不在場，街口支付解釋，當日因樓上辦公室施工，油漆氣味施作影響重大，基於員工安全與營運連續性，啟動原有遠距及異地辦公機制。