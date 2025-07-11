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快訊／台股收盤上漲57.78點　台積電持平至1100

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（11日）開低走高，加權指數終場上漲57.78點，以22751.03點作收，漲幅0.25％，成交量3271.26億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌90.44點開出，指數開低走高，盤中最高達22770.01點，最低22601.95點，終場收在22751.03點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）維持平盤至161.5元；聯發科（2454）上漲20元至1420元；廣達（2382）維持平盤來到273元；長榮（2603）上漲1.5元至196.5元。

今天漲幅前5名個股為惠特（6706）上漲6.1元，漲幅10％；佳和（1449）上漲1.2元，漲幅10％；錸德（2349）上漲1元，漲幅10％；永崴投控（3712）上漲4.6元，漲幅9.98％；帆宣（6196）上漲18.5元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌4.2元，跌幅8.91％；東哥遊艇（8478）下跌14.5元，跌幅6.42％；遠雄來（2712）下跌1.3元，跌幅5.75％；夆典（3052）下跌0.7元，跌幅4.91％；中福（1435）下跌1.5元，跌幅4.62％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
惠特（6706）67.1▲6.1▲10.0％
佳和（1449）13.2▲1.2▲10.0％
錸德（2349）11.0▲1.0▲10.0％
永崴投控（3712）50.7▲4.6▲9.98％
帆宣（6196）204.0▲18.5▲9.97％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
南亞科（2408）42.95▼4.2▼8.91％
東哥遊艇（8478）211.5▼14.5▼6.42％
遠雄來（2712）21.3▼1.3▼5.75％
夆典（3052）13.55▼0.7▼4.91％
中福（1435）31.0▼1.5▼4.62％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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