快訊／台股收盤上漲57.78點　台積電持平至1100

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（11日）開低走高，加權指數終場上漲57.78點，以22751.03點作收，漲幅0.25％，成交量3271.26億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌90.44點開出，指數開低走高，盤中最高達22770.01點，最低22601.95點，終場收在22751.03點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）維持平盤至161.5元；聯發科（2454）上漲20元至1420元；廣達（2382）維持平盤來到273元；長榮（2603）上漲1.5元至196.5元。
今天漲幅前5名個股為惠特（6706）上漲6.1元，漲幅10％；佳和（1449）上漲1.2元，漲幅10％；錸德（2349）上漲1元，漲幅10％；永崴投控（3712）上漲4.6元，漲幅9.98％；帆宣（6196）上漲18.5元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌4.2元，跌幅8.91％；東哥遊艇（8478）下跌14.5元，跌幅6.42％；遠雄來（2712）下跌1.3元，跌幅5.75％；夆典（3052）下跌0.7元，跌幅4.91％；中福（1435）下跌1.5元，跌幅4.62％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|惠特（6706）
|67.1
|▲6.1
|▲10.0％
|佳和（1449）
|13.2
|▲1.2
|▲10.0％
|錸德（2349）
|11.0
|▲1.0
|▲10.0％
|永崴投控（3712）
|50.7
|▲4.6
|▲9.98％
|帆宣（6196）
|204.0
|▲18.5
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|南亞科（2408）
|42.95
|▼4.2
|▼8.91％
|東哥遊艇（8478）
|211.5
|▼14.5
|▼6.42％
|遠雄來（2712）
|21.3
|▼1.3
|▼5.75％
|夆典（3052）
|13.55
|▼0.7
|▼4.91％
|中福（1435）
|31.0
|▼1.5
|▼4.62％
資料來源：證交所
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