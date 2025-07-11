快訊／台股收盤上漲57.78點　台積電持平至1100

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（11日）開低走高，加權指數終場上漲57.78點，以22751.03點作收，漲幅0.25％，成交量3271.26億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌90.44點開出，指數開低走高，盤中最高達22770.01點，最低22601.95點，終場收在22751.03點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）維持平盤至161.5元；聯發科（2454）上漲20元至1420元；廣達（2382）維持平盤來到273元；長榮（2603）上漲1.5元至196.5元。

今天漲幅前5名個股為惠特（6706）上漲6.1元，漲幅10％；佳和（1449）上漲1.2元，漲幅10％；錸德（2349）上漲1元，漲幅10％；永崴投控（3712）上漲4.6元，漲幅9.98％；帆宣（6196）上漲18.5元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌4.2元，跌幅8.91％；東哥遊艇（8478）下跌14.5元，跌幅6.42％；遠雄來（2712）下跌1.3元，跌幅5.75％；夆典（3052）下跌0.7元，跌幅4.91％；中福（1435）下跌1.5元，跌幅4.62％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 惠特（6706） 67.1 ▲6.1 ▲10.0％ 佳和（1449） 13.2 ▲1.2 ▲10.0％ 錸德（2349） 11.0 ▲1.0 ▲10.0％ 永崴投控（3712） 50.7 ▲4.6 ▲9.98％ 帆宣（6196） 204.0 ▲18.5 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 南亞科（2408） 42.95 ▼4.2 ▼8.91％ 東哥遊艇（8478） 211.5 ▼14.5 ▼6.42％ 遠雄來（2712） 21.3 ▼1.3 ▼5.75％ 夆典（3052） 13.55 ▼0.7 ▼4.91％ 中福（1435） 31.0 ▼1.5 ▼4.62％

資料來源：證交所