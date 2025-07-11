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陳世凱、蔡豐明首次現身航海節慶祝大會　海運界強大韌性獲讚揚

▲左起港務公司董事長李賢義、航港局局長葉協隆、交通部次長林國顯、部長陳世凱、船聯會理事長蔡豐明、北市輪船公會理事長張衍義、航政司 長韓振華。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起港務公司董事長李賢義、航港局局長葉協隆、交通部次長林國顯、部長陳世凱、船聯會理事長蔡豐明、北市輪船公會理事長張衍義、航政司長韓振華。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

交通部長陳世凱與全國船聯會理事長蔡豐明，今(11)日下午以71屆航海節慶祝大會榮譽主任委員、主任委員身分出席在台北福華飯店舉辦的活動，陳世凱致詞時說了超過20個感謝，表示非常榮幸參加這場充滿歷史意義的盛會，對於海運界表現的強大韌性，為台灣爭光表示感謝。

陳世凱表示大大恭喜今天獲獎的航商和模範從業夥伴，包含今年榮獲「海運有功」的2位先進，李賢義董事長(港務公司)以及王烑炫監事(中華航運學會)，謝謝他們多年來的耕耘和堅持，才能讓台灣穩居全球航運的重要地位。

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他指出，台灣航運能有今天的成果，真的不容易。我們有像長榮、陽明、萬海這些在全球知名的貨櫃航商，不但在疫情期間展現強大韌性，面對紅海危機、關稅變動這些挑戰，也能迅速調整腳步，持續為台灣爭光。

▲交通部長陳世凱(中)獲海運有功獎的港務公司董事長李賢義以及中華航運航運王烑炫監事合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲交通部長陳世凱(中)與獲海運有功獎的港務公司董事長李賢義、中華航運航運監事王烑炫合影。（圖／記者張佩芬攝）

當然，這背後靠的是整個產業鏈的努力，也包括許多默默耕耘的離島客運業者，無論是在「連假疏運、颱風備援或霧鎖離島」的緊急疏運上，都全力支援、從不缺席，讓民眾對交通團隊的服務真實有感。

今年4月，面對「美國關稅新制」公布，交通部立刻邀請經濟部、財政部和相關單位，和航運業者一起座談，聽大家的聲音，一起找出最務實、最有效的對策。航港局也第一時間重啟「國際海運平穩工作小組」，特別感謝業者在急單效應出現時，協助提供艙位，保障出口順利進行，成功展現台灣海運的機動力與團結力，成為國家最堅強的後盾。

交通部正推動「航運產業升級方案」，從智慧化、低碳化、國際化三個方向著手，航港局全力以赴，港務公司也不遺餘力投入建設，要打造兼具韌性與永續的智慧港口，讓航運成為交通隊最堅強、最可靠的戰力。

▲陳世凱(左)與獲營運績優獎的三家代表合影，左一陽明為海運業務長李明輝，右二為長榮海運董事長張衍義、右一為萬海航運。（圖／記者張佩芬攝）

▲陳世凱(左)與獲營運績優獎的三家代表合影，左一陽明為海運業務長李明輝，右二為長榮海運董事長張衍義、右一為萬海航運協理朱翰鵬。（圖／記者張佩芬攝）

蔡豐明則指出，感謝交通部本月正式核定每年7月11日為「航海節」，彰顯海運對我國貿易及民生的貢獻，讓民眾了解海運重要性及從業人員之辛勞，齊聚在此凝聚向心力極具意義。

今天頒獎表揚績優船舶運送業，個人獎項部分有2位海運有功人員、42位模範航港從業人員以及5位模範船長、19位模範海員，這些獎項不僅是對於專業與努力的肯定，也是藉以提振整體產業界精神。

台灣航運業者默默耕耘，支援了我國的出口導向型經濟和供應鏈的運作，挹注國家經濟繁榮獲得實質成果，航向全世界有舉足輕重地位，航運是靠「合作」才能成功的產業，這些成果都是靠所有航運從業人員齊心齊力共同打拼出來的，無論是海員，甚至港口、物流、後勤、調度、客服各個環節默默付出的同仁，而在海上第一線的海員更是支持國輪公司所屬船隊執行運務的關鍵，他們長年在海上日夜輪班，我們今天在此慶祝航海節，這個專屬於海員的節日，向這些辛勤的幕後工作人員致敬。

過去這一年，航運產業經歷挑戰，也迎來契機。從國際局勢到市場變化，我國業者得以在這片大海裡努力定位、穩定航道，要感謝航政主管機關領航，於今年度海運施政重點包括：推動港埠建設升級、強化國際鏈結，促進海運事業多元發展、健全海事人力培育機制，拓展物流腹地，並致力於形塑臺灣為亞太智慧運籌中心。

蔡豐明感謝交通部航港局iMarine航港發展資料庫，導入最新人工智慧技術，持續提供優質服務，新增新聞訂閱功能，精準推播海運資訊，幫助掌握最新脈動。

也感謝在交通部航港局與航商業者共同努力下，推動我國籍船舶適航性管理績效，東京備忘錄(TOKYO MOU)公告最新的各國船舶適航性管理績效年報，我國蟬連8年榮登「白名單」國家，且排名邁進第6名，締造歷史最佳成績。以及美國海岸巡防隊頒布最新年報，我國國輪亦列為零留置之優良船旗國。

關鍵字： 陳世凱蔡豐明首次現身航海節慶祝大會

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