陳世凱、蔡豐明首次現身航海節慶祝大會　海運界強大韌性獲讚揚

▲左起港務公司董事長李賢義、航港局局長葉協隆、交通部次長林國顯、部長陳世凱、船聯會理事長蔡豐明、北市輪船公會理事長張衍義、航政司長韓振華。（圖／記者張佩芬攝）



記者張佩芬／台北報導

交通部長陳世凱與全國船聯會理事長蔡豐明，今(11)日下午以71屆航海節慶祝大會榮譽主任委員、主任委員身分出席在台北福華飯店舉辦的活動，陳世凱致詞時說了超過20個感謝，表示非常榮幸參加這場充滿歷史意義的盛會，對於海運界表現的強大韌性，為台灣爭光表示感謝。

陳世凱表示大大恭喜今天獲獎的航商和模範從業夥伴，包含今年榮獲「海運有功」的2位先進，李賢義董事長(港務公司)以及王烑炫監事(中華航運學會)，謝謝他們多年來的耕耘和堅持，才能讓台灣穩居全球航運的重要地位。

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他指出，台灣航運能有今天的成果，真的不容易。我們有像長榮、陽明、萬海這些在全球知名的貨櫃航商，不但在疫情期間展現強大韌性，面對紅海危機、關稅變動這些挑戰，也能迅速調整腳步，持續為台灣爭光。

▲交通部長陳世凱(中)與獲海運有功獎的港務公司董事長李賢義、中華航運航運監事王烑炫合影。（圖／記者張佩芬攝）

當然，這背後靠的是整個產業鏈的努力，也包括許多默默耕耘的離島客運業者，無論是在「連假疏運、颱風備援或霧鎖離島」的緊急疏運上，都全力支援、從不缺席，讓民眾對交通團隊的服務真實有感。

今年4月，面對「美國關稅新制」公布，交通部立刻邀請經濟部、財政部和相關單位，和航運業者一起座談，聽大家的聲音，一起找出最務實、最有效的對策。航港局也第一時間重啟「國際海運平穩工作小組」，特別感謝業者在急單效應出現時，協助提供艙位，保障出口順利進行，成功展現台灣海運的機動力與團結力，成為國家最堅強的後盾。

交通部正推動「航運產業升級方案」，從智慧化、低碳化、國際化三個方向著手，航港局全力以赴，港務公司也不遺餘力投入建設，要打造兼具韌性與永續的智慧港口，讓航運成為交通隊最堅強、最可靠的戰力。

▲陳世凱(左)與獲營運績優獎的三家代表合影，左一陽明為海運業務長李明輝，右二為長榮海運董事長張衍義、右一為萬海航運協理朱翰鵬。（圖／記者張佩芬攝）

蔡豐明則指出，感謝交通部本月正式核定每年7月11日為「航海節」，彰顯海運對我國貿易及民生的貢獻，讓民眾了解海運重要性及從業人員之辛勞，齊聚在此凝聚向心力極具意義。

今天頒獎表揚績優船舶運送業，個人獎項部分有2位海運有功人員、42位模範航港從業人員以及5位模範船長、19位模範海員，這些獎項不僅是對於專業與努力的肯定，也是藉以提振整體產業界精神。

台灣航運業者默默耕耘，支援了我國的出口導向型經濟和供應鏈的運作，挹注國家經濟繁榮獲得實質成果，航向全世界有舉足輕重地位，航運是靠「合作」才能成功的產業，這些成果都是靠所有航運從業人員齊心齊力共同打拼出來的，無論是海員，甚至港口、物流、後勤、調度、客服各個環節默默付出的同仁，而在海上第一線的海員更是支持國輪公司所屬船隊執行運務的關鍵，他們長年在海上日夜輪班，我們今天在此慶祝航海節，這個專屬於海員的節日，向這些辛勤的幕後工作人員致敬。

過去這一年，航運產業經歷挑戰，也迎來契機。從國際局勢到市場變化，我國業者得以在這片大海裡努力定位、穩定航道，要感謝航政主管機關領航，於今年度海運施政重點包括：推動港埠建設升級、強化國際鏈結，促進海運事業多元發展、健全海事人力培育機制，拓展物流腹地，並致力於形塑臺灣為亞太智慧運籌中心。

蔡豐明感謝交通部航港局iMarine航港發展資料庫，導入最新人工智慧技術，持續提供優質服務，新增新聞訂閱功能，精準推播海運資訊，幫助掌握最新脈動。

也感謝在交通部航港局與航商業者共同努力下，推動我國籍船舶適航性管理績效，東京備忘錄(TOKYO MOU)公告最新的各國船舶適航性管理績效年報，我國蟬連8年榮登「白名單」國家，且排名邁進第6名，締造歷史最佳成績。以及美國海岸巡防隊頒布最新年報，我國國輪亦列為零留置之優良船旗國。