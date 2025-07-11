快訊／街口支付創辦人胡亦嘉發聲：希望不實傳言停止

▲街口集團創辦人胡亦嘉。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

街口支付母公司「街口金融科技」因與泰山企業之間的36億元股權糾紛，被台北地院查封，引發外界關注。街口金融科技董事長胡亦嘉11日晚間發文表示，街口支付是金管會管理之金融機構，有健全機制，相關金流只能由保管銀行運作，盼不實傳言到此為止。

金管會晚間說明，街口支付已於7月10日依規定向銀行局通報重大偶發事件，並對外澄清其資金狀況。根據《電子支付機構管理條例》，所有用戶儲值金均需交由受託銀行設立信託專戶獨立保管，與母公司財務徹底切割。街口支付也需每月向金管會申報資料，並委託會計師查核，確保帳務健全。

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金管會重申，街口支付的信託帳戶獨立運作，金流受保護，用戶資金不會因母公司涉訟而受損。金管會將持續掌握街口支付的後續動態，必要時採取相關監理措施，確保用戶權益不受任何外部法律糾紛影響。

胡亦嘉臉書全文如下：

近日來的紛擾，來自街口金科與泰山未如預期的民事一審判決，造成社會大眾關切，佔用新聞版面，本人深感抱歉。



還是必須強調，街口電子支付，是由金管會管理之金融機構，有健全的管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全的。希望一些不實的說法，可以停止。也十分感謝很多商戶，不被不實的傳言所影響。



雖然對於街口金科一審判決有許多疑問，亦不論特意媒體操作的意圖，但為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任。因此街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。