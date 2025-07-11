港務公司、觀光署與港港局攜手　在濟州郵輪論壇爭取航線

▲台灣港務公司業務副總經理張展榮(右)於郵輪論壇會中拜訪地中海郵輪東京辦公室日韓總裁Oliviero Morelli(左)，爭取增加來台掛靠航次。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

為拓展台灣郵輪版圖，台灣港務公司與交通部觀光署及航港局組成行銷國家隊赴韓國參加第12屆「濟州郵輪論壇」，與地中海郵輪、三井海洋郵輪、日本Japanet旅遊及韓國樂天旅遊於展場中進行一對一會談，爭取業者增加郵輪來台航線、在台靠港數、延長在台停留天數，提升郵輪業者對台灣市場的黏著度。

台灣為亞太郵輪市場要角，台灣港務公司業務副總經理張展榮受邀擔任與談人，與日本、馬來西亞、香港、菲律賓專家一同針對「亞洲郵輪市場航向2035年的展望」進行深度探討，並分享台灣近年來推動郵輪碼頭擴建升級、優惠措施、港口鄰近地區景點的塑造、航線多元化的經驗，以及未來簡化通關流程、建置郵輪岸電設施…等永續發展目標，期望能扮演亞洲郵輪市場成長的重要引擎。

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本次行銷國家隊成果豐碩，地中海郵輪東京辦公室/日韓總裁Oliviero Morelli表示，未來將評估增加來台掛靠航次，並研議與東南亞旅行社合作，增加Fly-Cruise來台旅客，提升彈性與市場吸引力。

Japanet旅遊寄港地觀光課課長村田英祐提及2026年將延續今年的勝利方程式，安排地中海榮耀號包船掛靠基隆2航次，並評估於出港時段再次安排大受好評的煙火秀。

樂天旅遊處長Roy Jung表示，近年韓國旅行社包船旅遊的風氣漸盛，未來除了現在較常掛靠的基隆港之外，可能逐步往南增加台中、安平、高雄、花蓮、澎湖各港擴散，單一郵輪創造之經濟貢獻也隨之大幅增加，將持續與台灣港口以及觀光相關部門持續深化合作。

三井海洋郵輪總裁向井常吉對於日前由台灣港務公司安排的環台踩線團表示感謝，並已安排旗下「海洋富士」號於2025年與2026年造訪基隆、台中、安平、高雄、花蓮、蘇澳、澎湖等地，一網打盡臺灣港群，並在基隆、蘇澳、花蓮有部分多母港作業。未來將台灣視為東亞航線具潛力且核心的據點，提供有別於以往的創新郵輪產品供消費者選擇。

此外，為促進區域合作並提升各港口的國際曝光度，主辦方特別設置港口展區，邀集來自亞洲各主要郵輪港口設攤參與，台灣團隊藉此機會以跨部門整合形象推出亮相，透過專業簡介資料、行銷影片及互動交流，向國際航商與旅遊業界展示臺灣港群的接待能量與觀光魅力。

台灣港務公司也以創始會員身分參加「亞洲郵輪領袖網路」(Asia Cruise Leader Net, ACLN)以及「亞洲郵輪碼頭協會」(Asia Cruise Terminal Association)年會，與各國郵輪碼頭經營者以及觀光行銷單位進行意見交流，透過互相觀摩、標竿學習的方式逐步使亞洲郵輪碼頭向軟硬體設施更均質、制度更簡便的目標邁進，吸引更多郵輪船隊擴大對亞洲的部署。