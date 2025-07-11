快訊／高雄大遠百晚間「突然停電」顧客傻眼　台電回應了

251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳 00919最有感

今(11)日將有9檔台股ETF配息入帳，預計共發放194.1億元現金股利，估251萬人一早被錢香醒，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等基金規模皆在800億元之上，又以00919受益人逾130萬、平均可拿到9889元最多。

新新併終章！新光金下市最後交易日爆近20萬大量 外資大玩套利

擁有23年歷史、37萬股東的新光金（2888）將與台新金（2887）合併，14日下市走入歷史，今（11）日為下市前最後交易日，交易2小時爆近 20萬張大量，市場直言，近期包括外資、市場主力進行套利交易，包括新光金、台新金（2887）本周天天見大量。

SCFI下跌1.71% 美西線跌破成本價、歐洲線漲價延月底

今(11)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌30.20點，跌幅1.71%，指數來到1733.29點；由於目前現貨市場美西線每大箱(40呎櫃)運價僅剩1700美元，已是成本價，目前運價暫時穩住，歐洲線本月15日船公司原要推每大櫃調漲1000到3000美元，但因有領導型船公司宣布漲價延月底，估計月中是漲不成了。

遭母公司查封波及！ 全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

由於母公司街口金融科技公司爆出36億元股權糾紛已引爆子公司、國內電子支付龍頭「街口支付」危機，全國電子開出第一槍宣布從今（11）日起暫停使用街口支付，是否引起其他特店跟進，尚需觀察。

街口支付董、總親上火線信心喊話 釋疑5大外界關鍵問題

對於近期母公司街口金融科技涉及民事訴訟之消息，街口支付今（11）下午召開記者會，由街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄親上火線解釋，強調街口支付擁有完整的資金信託保障與獨立營運機制，與母公司之民事訴訟無關，財務與用戶權益均不受任何影響。

匯損陰霾暫化解！14家金控H1獲利2192億年減36% 一表看各家

因應4月以來新台幣升值潮，金管會祭出3項「暫行措施」，加上股息收入進帳挹注，14家金控6月稅後獲利總和達638億元，上半年稅後獲利跨越2千億元，為2192億元，年減率36%，富邦金（2881）上半年稅後淨利513.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.49元，仍居金控獲利王，而國泰金（2882）、中信金（2891）都超過300億元，分居金控獲利第2、3名。

台灣6月出口爆衝！謝金河曝「有憂也有喜」 列4大觀察重點

台灣6月出口飆533.2億美元，創單月，單季和上半年新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河以「出口的半年報，告訴大家很多事」為題在臉書發文指出，從出口成績單來看，台灣有憂也有喜，點名緯創、緯穎、廣達與華碩等台灣的ICT產業成為大贏家，但塑膠，橡膠，金屬，機械，化學等傳統產業成「慘業」。

太陽能板遭颱風破壞傳滲毒污染養殖魚 能源署急澄清

颱風丹娜絲重創中南部沿海地區，連旭東公司執行的「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」也未能倖免，設置於屏東外海的太陽能板浮台遭強風吹毀，部分殘骸順著洋流漂抵佳冬、枋寮等地沙灘，影響當地生態，引發外界關注。屏東縣政府昨（9）日表示，已要求旭東公司於48小時內完成清除作業，否則將依法開罰，並暫停其使用該海域權限為期三個月。針對外界關心的環境與養殖漁業安全，能源署也做出正式回應。

嗅覺與味覺的年度盛宴 台中茶、咖啡暨國際酒展熱鬧開幕

由外貿協會及展昭國際公司聯合主辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」於今(11)日在台中國際展覽館盛大開幕。今年展覽規模再創新高，吸引超過380家國內外企業參與、使用775個攤位，參展廠商與攤位數雙雙成長，預期將吸引逾45,000名專業買主與消費者共襄盛舉，為中台灣食飲品市場注入強勁動能。

中環近1個半月買進陽明5千多張 均價66.52元、今日收盤價62.5元

中環(2323)今(11)日傍晚公告在6/25~7/11買進陽明(2609)5174張，買進均價66.52元，交易總金額3.44餘億元；該公司目前共持有陽明12,572張。今日陽明收盤價62.5元。