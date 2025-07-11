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快訊／高雄大遠百晚間「突然停電」顧客傻眼　台電回應了

▲▼高雄大遠百外牆卡空拍機。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄大遠百晚間突傳停電，顧客錯愕。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／高雄報導

高雄市苓雅區的百貨公司「大遠百」11日晚間突然停電，導致許多顧客備感錯愕，只能摸黑下樓。對此，台電高雄區處說明，經致電了解停電樓層為1至10樓，是用戶自備內線故障問題，台電供電正常，目前用戶查修中，本處並已派員協助了解現場狀況。

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關鍵字： 高雄大遠百

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