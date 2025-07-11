快訊／高雄大遠百晚間「突然停電」顧客傻眼　台電回應了

▲高雄大遠百晚間突傳停電，顧客錯愕。（圖／記者許宥孺攝）
記者陳瑩欣、柯沛辰／高雄報導
高雄市苓雅區的百貨公司「大遠百」11日晚間突然停電，導致許多顧客備感錯愕，只能摸黑下樓。對此，台電高雄區處說明，經致電了解停電樓層為1至10樓，是用戶自備內線故障問題，台電供電正常，目前用戶查修中，本處並已派員協助了解現場狀況。
▲高雄大遠百晚間突傳停電，顧客錯愕。（圖／記者許宥孺攝）
記者陳瑩欣、柯沛辰／高雄報導
高雄市苓雅區的百貨公司「大遠百」11日晚間突然停電，導致許多顧客備感錯愕，只能摸黑下樓。對此，台電高雄區處說明，經致電了解停電樓層為1至10樓，是用戶自備內線故障問題，台電供電正常，目前用戶查修中，本處並已派員協助了解現場狀況。
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今(11)日將有9檔台股ETF配息入帳，預計共發放194.1億元現金股利，估251萬人一早被錢香醒，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等基金規模皆在800億元之上，又以00919受益人逾130萬、平均可拿到9889元最多。
2025-07-11 06:00
擁有23年歷史、37萬股東的新光金（2888）將與台新金（2887）合併，14日下市走入歷史，今（11）日為下市前最後交易日，交易2小時爆近 20萬張大量，市場直言，近期包括外資、市場主力進行套利交易，包括新光金、台新金（2887）本周天天見大量。
2025-07-11 10:55
今(11)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌30.20點，跌幅1.71%，指數來到1733.29點；由於目前現貨市場美西線每大箱(40呎櫃)運價僅剩1700美元，已是成本價，目前運價暫時穩住，歐洲線本月15日船公司原要推每大櫃調漲1000到3000美元，但因有領導型船公司宣布漲價延月底，估計月中是漲不成了。
2025-07-11 15:30
由於母公司街口金融科技公司爆出36億元股權糾紛已引爆子公司、國內電子支付龍頭「街口支付」危機，全國電子開出第一槍宣布從今（11）日起暫停使用街口支付，是否引起其他特店跟進，尚需觀察。
2025-07-11 14:00
對於近期母公司街口金融科技涉及民事訴訟之消息，街口支付今（11）下午召開記者會，由街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄親上火線解釋，強調街口支付擁有完整的資金信託保障與獨立營運機制，與母公司之民事訴訟無關，財務與用戶權益均不受任何影響。
2025-07-11 14:46
因應4月以來新台幣升值潮，金管會祭出3項「暫行措施」，加上股息收入進帳挹注，14家金控6月稅後獲利總和達638億元，上半年稅後獲利跨越2千億元，為2192億元，年減率36%，富邦金（2881）上半年稅後淨利513.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.49元，仍居金控獲利王，而國泰金（2882）、中信金（2891）都超過300億元，分居金控獲利第2、3名。
2025-07-11 11:58
台灣6月出口飆533.2億美元，創單月，單季和上半年新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河以「出口的半年報，告訴大家很多事」為題在臉書發文指出，從出口成績單來看，台灣有憂也有喜，點名緯創、緯穎、廣達與華碩等台灣的ICT產業成為大贏家，但塑膠，橡膠，金屬，機械，化學等傳統產業成「慘業」。
2025-07-11 11:18
颱風丹娜絲重創中南部沿海地區，連旭東公司執行的「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」也未能倖免，設置於屏東外海的太陽能板浮台遭強風吹毀，部分殘骸順著洋流漂抵佳冬、枋寮等地沙灘，影響當地生態，引發外界關注。屏東縣政府昨（9）日表示，已要求旭東公司於48小時內完成清除作業，否則將依法開罰，並暫停其使用該海域權限為期三個月。針對外界關心的環境與養殖漁業安全，能源署也做出正式回應。
2025-07-11 10:27
由外貿協會及展昭國際公司聯合主辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」於今(11)日在台中國際展覽館盛大開幕。今年展覽規模再創新高，吸引超過380家國內外企業參與、使用775個攤位，參展廠商與攤位數雙雙成長，預期將吸引逾45,000名專業買主與消費者共襄盛舉，為中台灣食飲品市場注入強勁動能。
2025-07-11 22:09
中環(2323)今(11)日傍晚公告在6/25~7/11買進陽明(2609)5174張，買進均價66.52元，交易總金額3.44餘億元；該公司目前共持有陽明12,572張。今日陽明收盤價62.5元。
2025-07-11 20:08
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