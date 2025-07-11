黃仁勳晉升「4兆男」　身價緊逼股神巴菲特

▲輝達執行長黃仁勳身價飛漲至1430億美元，直逼股神巴菲特。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

受到AI浪潮推動下的強勁挑戰，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近來憑藉持股大幅增值，個人淨資產已飆升至1430億美元，與巴菲特1440億美元的身價僅一步之遙。即便他近日出售價值3640萬美元的公司股票，財富增長勢頭仍未見減弱。

根據《CNBC》報導，黃仁勳此次出脫22.5萬股輝達股票，是根據他在今年3月預先設定的減持計畫所執行的一部分。該計畫預估將持續至年底，最多出售600萬股。這是繼6月套現約1500萬美元後的第二輪交易。

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事實上，黃仁勳早有規劃性出脫股票的前例。2023年他亦按計畫出售超過7億美元的持股。儘管如此，他目前透過多個信託與合夥結構，依然持有超過8.58億股輝達股份，擁有公司約3.5%的股權。

AI技術風靡全球，也讓輝達市值大步邁進。今年迄今，該公司股價累計上漲逾兩成，9日更一度推升市值站上4兆美元，躍升為全球市值最高的企業，超越微軟與蘋果等科技巨擘。

根據《彭博億萬富翁指數》資料，63歲的黃仁勳僅在2025年開年以來，身價就大增290億美元；與此同時，巴菲特則僅增加21.9億美元。兩者財富差距快速縮小，外界關注是否將出現「超車」時刻。

市場分析亦看好輝達未來發展。Loop Capital 分析師巴魯亞（Ananda Baruah）指出，在AI需求持續升溫下，輝達市值有望朝5兆甚至6兆美元邁進。隨著技術領先優勢鞏固，黃仁勳在全球富豪榜上的排名勢必也將同步上升。