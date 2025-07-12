關稅談判籌碼？　路透：台灣中油有意收購美國頁岩氣資產

▲台灣中油、示意圖。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《路透社》報導，三位知情人士透露，台灣中油集團正在就收購美國頁岩氣生產資產進行初步討論，除可確保台灣經濟所需的天然氣供應，對於把關稅政策與擴大進口美國能源互相掛鉤的川普政府，此舉也能讓台灣獲得更多政治籌碼。

在美國透過建設更多液化天然氣工廠擴大出口能力之際，台灣中油一旦與美達成協議，中油將加入越來越多收購美國天然氣資產的亞洲公司的行列。

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消息人士稱，台灣中油近月在探索收購公共或私募股權支持、活躍於頁岩層領域的天然氣製造商擁有的資產，而頁岩層攸關現有或未來的液化天然氣工廠，例如德州東部和路易斯安那州的Haynesville頁岩油氣田。

消息人士進一步指出，台灣中油也考慮收購阿帕拉契盆地（Appalachian Basin）的馬塞勒斯（Marcellus）頁岩等較成熟的資產，由於技術上的進展讓營運商得以用更低的鑽探成本開採更多碳氫化合物，近年獲得更多買家關注。

對此傳言，台灣中油沒有回覆置評要求。

消息人士提醒，目前未保證敲定任何協議，台灣中油仍可能收購其他地方的資產。由於事涉機密討論，這些消息人士要求匿名。

根據船舶追蹤機構 Kpler 的數據，過去 15 年來，台灣的液化天然氣進口量穩定上升，2024 年達到創紀錄的 2178 萬公噸。

包括中油在內的一些亞洲公司已經收購了美國多家液化天然氣工廠的股份。擁有天然氣生產資產的所有權可以成為他們確保這些工廠燃料供應的一種方式。



