全美零售聯合會估下半年進口櫃量僅7月增2.1%　之後雙位數負成長

▲NRF估美國進口櫃量8-11月都是雙位數負成長。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

根據日本國際貨運代理協會(JIFFA)的報告指出，5月份美國貨櫃進口量年減6.4%，主要港口的貨櫃輸送量約為195萬箱(20呎櫃)；全美零售聯合會(NRF)則是估6月進口櫃量年減3.7%、7月年增2.1%，8-11月都是雙位數負成長，11月年減幅見2字頭，估高達21.3%。

NRF原估6月進口櫃量年減6.2%、7月年減8.1%，但因川普先後給了各國與中國對等關稅寬限期，之後又將7月9日到期的寬限期延至8月1日，因此將6月的預估數字改為3.7%，7月調整為正數。

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接下來各月的數字也有修正，8月從-14.7%修改為-10.4%，9月從-21.8%修改為-19.9%，10月從-19.8%修改為19.2%，11月最新首次發布的數字是-21.3%，12月尚未公布。

今年上半年預計美國進口櫃量將達到1263萬箱，年增4.5%。海運界高階指出，NRF預估下半年除7月外都是負成長，且負成長比例偏高，主要是因美國對各國收取的關稅，目前看除了英國是10%，其他國家都在20%以上，不過多數國家都還會與美國再協商，如果實際徵收的對等關稅都有較大幅降低，美國進口櫃量負成長的比例也會進一步縮小。