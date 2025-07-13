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全球24國關稅大洗牌「台灣如何自處？」專家曝川普邏輯很好懂

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日連續對全球多國宣布新的關稅稅率，引發國際高度關注。針對這波來勢洶洶的關稅政策，資深財經專家阮慕驊分析，這正反映出川普「美國至上主義」的實踐邏輯，其核心目標是形塑一個完全以美國為中心的地球秩序，儘管台灣的稅率尚未公布，如何在新規則下自處，成為各界熱議話題。

根據川普政府公布的數據，美洲國家的關稅普遍偏高，加拿大35%、墨西哥30%、巴西甚至高達50%。對此，阮慕驊今天在臉書發文直言，「你們都是美國的附屬州，要零關稅就乾脆公投加入美國吧！」而東協與「一帶一路」國家如緬甸、柬埔寨、泰國、孟加拉、印尼和馬來西亞，也全面遭課25%至40%的重稅，理由是「中國作為老大都被課30%，你們怎麼可能比它低？」

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在特定區域方面，菲律賓的關稅原為17%，後調升至20%，但阮慕驊分析，因其協助美國南海部署，暫時「放一馬」，但克拉克、蘇比克等軍事設施須交由美軍使用；至於越南雖名義上僅課20%，但實際計算稅負高達40%，顯示川普對經貿依賴度高的國家格外強勢；而歐盟則因對抗美國，被一體施以30%稅率。

從時間軸來看，川普自7月初陸續公布三波關稅調整，包括日本、南韓（25%）、泰國、柬埔寨（36%）、緬甸（40%）等14國首當其衝；接著再公布對汶萊、伊拉克、摩爾多瓦、阿爾及利亞等8國新稅率，最終於12日對歐盟與墨西哥祭出30%重稅。其中巴西的50%，為目前所見最高。

阮慕驊總結，這場「以美為尊」的關稅重塑行動，意在迫使各國經濟活動更緊密地圍繞美國展開，「但做的到嗎？台灣如何自處於這個世界新規則呢？」

關鍵字： 關稅川普全球貿易台灣經濟

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