相隔12年　光明海運終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫

▲光明海運相隔12年終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船船計畫。（圖／取自光明官網）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運旗下的光明海運，自2013年訂造2+2艘6.3萬噸的超輕便型散裝船之後，未再訂造新船，由於公司已經連續4年獲利，在現任董事長蔡豐明支持下，將於近期向母公司提出訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫，且可能依舊是2+2模式，也就是外加兩艘選擇權。

光明海運目前經營有11艘散裝船，其中10艘是自有船舶，包括6艘巴拿馬型船與4艘超輕便型船，另有1艘是租賃船。

[廣告]請繼續往下閱讀...

光明海運在2000年之前，因為有8艘租進營運的船舶租價太高，曾經有較長時間陷於虧損，之後隨著租約到期，2021年獲利10.98億元、2022年獲利5.7億、2023年獲利約4億元、2024年獲利約2.1億元。

由於光明太久沒有造新船，2021年公司業績好轉，且母公司陽明大賺1652.69億元，公司管理階層開始爭取建造新船，但未獲陽明支持，2022年當時的陽明董事長鄭貞茂以光明負債比高達七成理由，表示要等光明財務改善後再議。該年陽明獲利1805.92億元。

2023年10月身兼陽明董事的台航董事長劉文慶談到光明海運，指出光明有幾艘船舶船齡在15年上下，該年造船要2026年年底或2027年年初才能交船，屆時船齡都已18年，他認為光明可以分批建造12艘中小型散裝船，看是由陽明為光明增資造船，還是由陽明訂造，租給光明營運都可以，但是陽明董事會還是沒有考慮讓光明造船，直到今年5月，接掌陽明近10個月的蔡豐明，終於鬆口要讓光明造新船。目前光明負債比約六成。

光明在2013年6月以2加2方式訂造4艘超輕便型船，當時每艘造價在2700到2800萬美元之間，2022年造價已拉高到3400萬美元，由於光明官股身分，目前無法在中國大陸訂造船舶，而韓國造船廠都已不接散裝船，估計只能在日本或台船建造。

業界高階指出，目前在日本建造6.4萬噸散裝船，造價估計約3900-4000萬美元，如果光明能在2022年就下單造船，每艘可省下逾500萬美元；不過目前的造價與2008年金融海嘯前相較仍算低廉，當時該型船造價曾經高達5千萬美元。

光明曾經是準備股票上市的公司，陽明與光明等集團員工約7百名擁有光明股票，陽明董事會是在2016年1月14日決定終止興櫃股票登錄掛牌買賣。陽明集團員工股東都期盼光明未來能恢復上市計畫，也透過股東會要求讓光明擴建新船，適時汰舊換新，賦予光明發展前景。