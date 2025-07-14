ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲綜合所得稅申報示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

700萬綜所稅申報戶減稅好康來了！受到物價漲幅達標影響，明年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等4大課稅制度將因應調整。

雖然財政部依《所得稅法》規定，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲3%以上，按上漲程度調整。按一般行政程序，財政部要在10月底依主計總處物價核定數據進行推估，年底前公告適用，不過今年6月底止國內消費者物價年增率（CPI）已較前次調整超過3%，觸發5大綜所稅核課調整機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部指出，實際調整仍待進一步計算公告，若真的調整，最快為明年度所得、後年5月申報時適用。

若以物價累計調幅3.86%估算，明年綜所稅免稅額可望調高4000元至11.1萬元；標準扣除額則調高5000元至13.6萬元（有配偶為27.2萬），薪資及身障扣除額由21.8萬拉至22.6萬元。

另外，綜所稅級距也連動調整，淨所得61萬以下適用5%、61萬至138萬稅率為12%、138萬至276萬為20%、276萬至517萬稅率31%、517萬以上稅率40%。

關鍵字： 稅制調整綜所稅減稅好康財政部物價漲幅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

推薦閱讀

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

今年6月26日威力彩36期連槓在彩迷花800元精準包牌下終結，中獎人可獨得頭獎、7注貳獎共17.53億元彩金，不過台彩透露，幸運兒經過14天中獎冷靜期至今都還沒現身兌獎，仍呼籲中獎人把握時間領錢。

2025-07-14 10:18
相隔12年　光明海運終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫

相隔12年　光明海運終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫

陽明海運旗下的光明海運，自2013年訂造2+2艘6.3萬噸的超輕便型散裝船之後，未再訂造新船，由於公司已經連續4年獲利，在現任董事長蔡豐明支持下，將於近期向母公司提出訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫，且可能依舊是2+2模式，也就是外加兩艘選擇權。

2025-07-14 07:00
台泥三元能源高雄廠爆炸遭勒令停工　股價一度挫逾3%

台泥三元能源高雄廠爆炸遭勒令停工　股價一度挫逾3%

台泥集團（1101）旗下三元能源科技位於高雄的鋰電池廠今（11）日驚傳爆炸意外，實際原因與財務損失尚待釐清，事故發生後市場信心動搖，台泥股價早盤一度重挫逾3%，最低來到22.9元，隨後跌幅收斂，盤中呈現震盪走勢。

2025-07-14 10:39
快訊／台積電持平至1100　台股開盤下跌72點

快訊／台積電持平至1100　台股開盤下跌72點

美股4大指數全面下跌，台股今（14日）以22679.18點開出，指數下跌71.85點，跌幅0.32％。

2025-07-14 09:01
00961成「人氣王」！受益人單周暴增逾18％　7/15前卡位除息行情

00961成「人氣王」！受益人單周暴增逾18％　7/15前卡位除息行情

富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息（00961）7月首配息亮眼，初估每單位配發0.115元，以周二（7/8日）收盤價計算，年化配息率逾15%，隨著上周公布配息後，單周受益人數跳增逾18%，與其他5檔同樣本月除息且年化配息率逾6%水準相較，受益人數增幅遙遙領先，成為「人氣王」，想要跟進享高配息，可把握最後今（7/14）、明（7/15）兩日買進！

2025-07-14 09:00
700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

700萬綜所稅申報戶減稅好康來了！受到物價漲幅達標影響，明年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等4大課稅制度將因應調整。

2025-07-14 08:46
存股族注意！中信金除息秀今登場　4金控貼息窘境待扭轉

存股族注意！中信金除息秀今登場　4金控貼息窘境待扭轉

擁有近58萬股民的中信金（2891）將於今（14）日除息，每股配發2.3元現金，為史上新高，股息總額估達452.03億元，由於4家在中信金之前除息的金控都陷入貼息窘境，市場亦期待中信金投入除息後可以率領類股扭轉頹勢。

2025-07-14 00:20
企業包場生態永續電影　日月光攜手推動綠色未來

企業包場生態永續電影　日月光攜手推動綠色未來

日月光高雄廠為推動生態永續理念深入企業及教育，今日舉辦了一場企業包場電影會。活動特別邀請舒夢蘭導演、日月光環保永續基金會、高雄廠永續相關業務主管及團隊與高雄一卡通代表共同參與，透過跨領域交流與多元對話，期望能夠更廣泛地倡導環保永續觀念並付諸實際行動。

2025-07-13 23:15
一戶都不能少！9600戶待復電　集中嘉義、台南

一戶都不能少！9600戶待復電　集中嘉義、台南

丹娜絲颱風襲台造成全台近2500根電線桿斷桿，台電經過7天搶修，至今（13）日下午4點仍停電戶數首次降至萬戶以下，達9600戶，雖然復電率已超過99.04%，但台電強調「一戶都不能少」，雖然線路末端馳援難度更高，仍會持續修到100%復電為止。

2025-07-13 16:39
CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

台灣外籍移工在遠洋船隻上的勞權問題再度受到國際重視。美國有線電視新聞網（CNN）今（13）日報導，多名移工痛訴台灣遠洋漁船不人道待遇，有38歲印尼移工湯科達（Silwanus Tangkotta，音譯）指控去年工作時手掌重傷，船長卻以捕撈量不足為由拒絕返航，他只能靠指甲剪與牙籤自行剔除外露骨頭，忍痛強撐1個多月才終於返回台灣就醫。

2025-07-13 14:12

讀者迴響

熱門新聞

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

存股族注意！中信金除息秀今登場　4金控貼息窘境待扭轉

700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

美國關稅戰台灣如何自處？專家曝川普邏輯

00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

企業包場生態永續電影　日月光攜手推動綠色未來

特斯拉船暫停生產Optimus　技術瓶頸可能引領人型機器人產業轉型

相隔12年　光明海運終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366