700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

▲綜合所得稅申報示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

700萬綜所稅申報戶減稅好康來了！受到物價漲幅達標影響，明年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等4大課稅制度將因應調整。

雖然財政部依《所得稅法》規定，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲3%以上，按上漲程度調整。按一般行政程序，財政部要在10月底依主計總處物價核定數據進行推估，年底前公告適用，不過今年6月底止國內消費者物價年增率（CPI）已較前次調整超過3%，觸發5大綜所稅核課調整機制。

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財政部指出，實際調整仍待進一步計算公告，若真的調整，最快為明年度所得、後年5月申報時適用。

若以物價累計調幅3.86%估算，明年綜所稅免稅額可望調高4000元至11.1萬元；標準扣除額則調高5000元至13.6萬元（有配偶為27.2萬），薪資及身障扣除額由21.8萬拉至22.6萬元。

另外，綜所稅級距也連動調整，淨所得61萬以下適用5%、61萬至138萬稅率為12%、138萬至276萬為20%、276萬至517萬稅率31%、517萬以上稅率40%。