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台泥三元能源高雄廠爆炸遭勒令停工　股價一度挫逾3%

▲▼三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲三元能源科技公司發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者高兆麟／台北報導

台泥集團（1101）旗下三元能源科技位於高雄的鋰電池廠今（11）日驚傳爆炸意外，實際原因與財務損失尚待釐清，事故發生後市場信心動搖，台泥股價早盤一度重挫逾3%，最低來到22.9元，隨後跌幅收斂，盤中呈現震盪走勢。

高雄市小港區長春街18號的三元能源科技公司，14日清晨發生工廠火警，火勢猛烈，大量濃煙竄出，共14男1女送醫。高雄市長陳其邁獲報後趕往現場了解，他表示，主要火警區在成品區及製程區，有爆炸風險，但已獲得控制，後續會釐清並從嚴追究責任，在釐清前要求三元電子相關製程全面停工。

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陳其邁表示，因應這種化學物質的特性，工廠相關安全管理或者是消防，都應該採取最高標準，在整個火勢獲得控制之後，會嚴格來要求相關電子工廠落實管理責任，也會從嚴追究責任。據了解，整體廠區約有6萬平方公尺，他說，在釐清前，會要求三元相關製程全部停工。

這座高雄鋰電池廠為台灣首座超級電池工廠，由台泥集團轉投資的三元能源科技負責營運，主要生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，應用於AI伺服器、機器人、航空等高端市場。根據公司說法，目前該廠每月出貨量約700萬至800萬顆，產能上限達2,000萬顆。

台泥董事長張安平於5月股東會中曾指出，集團轉投資的能元與三元能源科技已陸續取得多家國際級客戶認證，雖然電池事業尚未獲利，但具備穩定出貨能力，未來成長潛力可期。

事故發生之際，台泥正值實施庫藏股期間。第一階段自7月1日至8月1日，預計買回1萬張普通股作為轉讓員工用途，第二階段則自8月4日至8月29日，將買回2.8萬張辦理註銷，買回區間價格為每股17.85至41.5元。市場關注此次爆炸是否將對公司股價與庫藏股計畫造成波動。

關鍵字： 台泥

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