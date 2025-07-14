國安基金銀彈運用曝光！　上膛3個月砸77億點火

免稅店賺爛！連續35個月營收正成長 菸草酒類貢獻逾4成

疫後解封出入境旅客增加，免稅店業績也跟著蒸蒸日上。經濟部統計處最新數據顯示，免稅店自111年6月以來已連續35個月正成長，販售商品中逾4成由菸草及酒類貢獻，與國內其他內需型零售通路相較更為突出。

扛美國股、債大聯盟 凱基首檔被動式平衡型ETF將進場募集

美國對等關稅暫告段落，影響市場的最大變數暫時解除，有助延續市場正面情緒，凱基投信表示，隨著影響市場的最大變數告一段落，市場可望回歸基本面，從美國企業第二季財報成績單來看，受惠AI供應鏈需求帶動，科技產業仍是最具成長動能的高能見度產業；若擔心對等關稅對企業成本的影響延後發酵，全台首檔被動式平衡型ETF-平衡凱基美國TOP（00980T），同時布局科技巨頭與美國中天期公債，將是值得留意的投資方向。

海岬型船上周五單日漲26.44% 運力增幅低法人看好新興、裕民

上周五(11日)海岬型船運費指數(BCI)單日漲幅26.44%，由於先前海岬型船舶租金已跌至航商營運日成本之下，加上與巴拿馬船舶出現運價倒掛的異常狀況等因素，進而刺激BCI指數單日漲幅擴大，而該型船今年運力增速維持低檔、新船訂單比重仍低，今(14)日有長期追蹤航運股法人出報告，維持裕民(2606)及新興(2605)買進建議。

4大國營事業全拿甲等！ 油電糖水績效考核獎金總額4.4個月

經濟部國營司今（14）日表示，經過經濟部及行政院評估，決定給予台電、中油、台糖、台水甲等，全公司依規定可核發總額2個月的考核獎金，員工去年績效考核獎金總額確定可達4.4個月。

高雄電池廠爆炸釀14傷 母公司台泥3大聲明「有投保、全力應變」

台泥集團（1101）旗下三元能源科技位於高雄的鋰電池廠今（11）日驚傳爆炸意外，台泥今日也發布聲明表示，對於本次事故所造成的社區驚擾與市民不安深感抱歉，未來將全面配合主管機關落實後續監管與作業優化，持續提升作業安全與社會責任，另外也指出，三元能源科技已完成相關保險投保，相關損失正進一步確認中。

中信金翻紅填息逾3成 成交量逾5萬張居后座

擁有近58萬股民的中信金（2891）於今（14）日除息，每股配發2.3元現金，為史上新高，股息總額估達452.03億元，除息參考價為41.54元，以41.54元小低盤開出後，九點半過後翻紅，最高來到42.4元，填息幅度超過37.39%，截至10點45分，成交量達5.2萬張，居成交排名第2大，僅次於台新金（2887）。

台泥三元能源高雄廠爆炸遭勒令停工 股價一度挫逾3%

台泥集團（1101）旗下三元能源科技位於高雄的鋰電池廠今（11）日驚傳爆炸意外，實際原因與財務損失尚待釐清，事故發生後市場信心動搖，台泥股價早盤一度重挫逾3%，最低來到22.9元，隨後跌幅收斂，盤中呈現震盪走勢。

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億 幸運兒過冷靜期未現身

今年6月26日威力彩36期連槓在彩迷花800元精準包牌下終結，中獎人可獨得頭獎、7注貳獎共17.53億元彩金，不過台彩透露，幸運兒經過14天中獎冷靜期至今都還沒現身兌獎，仍呼籲中獎人把握時間領錢。

700萬人受惠！綜所稅大減 明年4調整看得到

700萬綜所稅申報戶減稅好康來了！受到物價漲幅達標影響，明年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等4大課稅制度將因應調整。

相隔12年 光明海運終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫

陽明海運旗下的光明海運，自2013年訂造2+2艘6.3萬噸的超輕便型散裝船之後，未再訂造新船，由於公司已經連續4年獲利，在現任董事長蔡豐明支持下，將於近期向母公司提出訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫，且可能依舊是2+2模式，也就是外加兩艘選擇權。