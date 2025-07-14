運動產業全球布局新機會　台灣國際運動及健身展7/14參展起跑

▲2026年TaiSPO展覽全新推出「女性健身」、「運動防護與修復」與「球類運動」三大專區。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導



2026年「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月25日至28日在台北南港展覽館2館盛大登場，與台北國際自行車(Taipei Cycle)同期舉行。展覽由外貿協會主辦，為全台規模最大、最具國際性的運動健身展會，TaiSPO全方位串接運動、健身及戶外休閒產業生態圈，提供互動交流、跨域合作及開拓市場的專業平台。

為呼應市場趨勢，2026年展覽全新推出「女性健身」、「運動防護與修復」與「球類運動」三大專區，於7月14日起開放報名，9月底前報名享早鳥優惠，歡迎國內外業者踴躍參與，搶先布局全球市場。

外貿協會指出，TaiSPO見證了全球運動健身產業的蓬勃發展，憑藉台灣擁有相當完整的健身器材產業鏈，觀察到運動營養與補給、防護與修復、專業運動紡織服飾等業者參展家數增加，新興運動如匹克球(Pickleball)、潛水(Diving)及運動科技(Sports Tech)類業者，也透過參展找尋到更多合作夥伴。

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上屆展覽吸引220家國內外專業品牌，指標性廠商包含喬山、岱宇、東庚、眾成、力伽、旭凱、歐都納、金鴻與全越運動等。

我國運動產業出口持續回溫，2025年第一季出口年增17.5%，結束自2024年以來的負成長趨勢。前三大出口市場為美國、中國大陸與日本，與TaiSPO主要買主國高度重疊，顯示展會有助企業布局全球市場。上屆國際買主來自83個國家，協助參展商拓展多元客源、降低單一市場風險，掌握新興市場商機。

國內重要參觀者包含健身房、運動品牌通路商及個人工作室前來參觀，知名業者包含世界健身、健身工廠、GYMEFIT、台灣捷爾東健身事業、台灣迪卡儂、寶成工業、台灣美津濃、四季健身、全真健身、跟鋒健身、安心練健身工作室、肌製所健身工作室等，同時吸引各大國民運動中心，包含內湖、南港、汐止、中和、三重、樹林、桃園八德、平鎮、新竹竹光等單位。

根據世界運動用品產業聯合會(WFSGI)與麥肯錫公司(McKinsey & Company)共同發布的《Sporting Goods 2025》產業報告，今年以「不確定下的新平衡：化挑戰為機會（The new balancing act: Turning uncertainty into opportunity）」為主題，點出儘管全球面臨經濟波動、地緣政治與消費行為轉變，運動產業依然展現強勁韌性。

報告觀察到「活動落差」如M型指數般擴大，固定運動者更積極地將運動生活方式融入自我認同，但不運動人口比例也隨之增加。隨著實體健身活動的復甦，以及現場運動賽事與娛樂的融合(包括國際馬拉松、自行車競賽等賽事)，都為產業帶來新的成長機會。

同時，業者可抓緊產業中的機會與挑戰，品牌競爭格局正在改變，新興品牌在營收成長與市占率上很有機會超越大型既有品牌，可多透過參展與行銷活動增加曝光、建立商業新鏈結。

兩展預計超過全球80國參觀者到訪，「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」於7月14日開放報名，有意參展的業者可洽外貿協會展覽五組劉小姐，電話：02-2725-5200分機2221；Email: taispo@taitra.org.tw