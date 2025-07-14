扛美國股、債大聯盟　凱基首檔被動式平衡型ETF將進場募集

▲平衡凱基美國TOP配置7成股票、3成債券部位打造穩健報酬。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國對等關稅暫告段落，影響市場的最大變數暫時解除，有助延續市場正面情緒，凱基投信表示，隨著影響市場的最大變數告一段落，市場可望回歸基本面，從美國企業第二季財報成績單來看，受惠AI供應鏈需求帶動，科技產業仍是最具成長動能的高能見度產業；若擔心對等關稅對企業成本的影響延後發酵，全台首檔被動式平衡型ETF-平衡凱基美國TOP（00980T），同時布局科技巨頭與美國中天期公債，將是值得留意的投資方向。

平衡凱基美國TOP（00980T）ETF研究團隊指出，所追蹤指數之所以能夠打敗代表美國市值500大企業的S&P 500指數，以及匯聚科技企業的那斯達克指數，在於均衡布局攻擊部位與防禦部位，成功打造長期投資的經典配置。透過配置7成的股票部位，打造投資組合的資本利得空間；搭配3成的債券部位，建立平衡波動的防禦力。

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平衡凱基美國TOP（00980T）ETF研究團隊進一步說明，7成的股票部位專注布局那斯達克指數中市值前10大的科技10巨頭，以截至5月底來說，包含Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Alphabet等科技霸主，都在平衡凱基美國TOP（00980T）所追蹤指數的成份股之列。

統計疫情以來那斯達克指數成分股市值變化，前10大企業市值增加了13.9兆美元，同一時間其他成分股市值增加則在4.6兆美元之譜，反映龍頭企業佔據產業主導地位的情況下，更具競爭優勢，有利打造龐大現金流護城河，在AI資本支出軍備競賽中，科技巨頭更有機會在賽道上勝出；布局相關族群，可望更有機會掌握市值成長的果實。

平衡凱基美國TOP(00980T)所追蹤指數的債券部位，則聚焦布局美國3-10年的中天期公債，預期美國公債殖利率短時間將較難跳脫金融海嘯以來的高位區間，債券殖利率仍具投資價值；加上今年金融市場波動加劇，回顧2000年以來市場震盪時期，例如2001年的網路泡沫、2008年的金融海嘯，美國中天期公債不僅波動度低於長天期公債，報酬風險比還比長天期公債優異，顯見投資組合納入美國中天期公債，可兼顧強化投資組合防禦力以及投資效率。

