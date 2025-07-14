1家4口「每日餐費1000元」長輩罵亂花錢！人妻曝開銷　全場喊超省

▲人妻列出每日餐費支出表。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

面對物價節節高升，日常採買如何聰明節省，成為許多家庭主婦與小資族關注的議題，一名人妻表示，一家四口10天的花費將近1萬元，每天平均花1000元，被長輩指責「亂花錢」，她感到委屈又無奈，每天早餐約400元，午餐夫妻倆吃便當約200元，晚上則是自煮約500元，「這樣真的亂花錢嗎？」貼文掀起熱論。

一名人妻在臉書發文，一家四口生活每天約需花費1000元，10天下來將近1萬元，卻被長輩認為「太會花、亂花錢」。人妻列出每日支出項目，早餐在早餐店解決，四人花費約300元，中午夫妻倆吃便當，大約200元；晚餐則是自己下廚，備有肉與魚，開銷約500元。

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她透露，夫妻倆月薪合計7萬元，感覺都存不到錢，「我也想省錢阿，請問大家一天花費，如何省錢？」

貼文曝光，網友認為現在物價高漲，原PO已經很省了，「4人一天一千，依現在物價，我覺得算花很少了」、「現在通膨嚴重，一千塊一下子就花光了，有時候長輩講什麼聽聽就好」、「對於長輩來說 一天花1千就是亂花，長輩會覺得早餐一顆饅頭+豆漿也是能飽」、「不要讓長輩知道賺多少錢、也不要讓他們知道花多少錢」。

也有網友給出建議，「早餐偶爾自己準備是可以省一點、例如買肉包或饅頭冷凍、早上起床就放進電鍋蒸一下、紅茶去買古早味紅茶包（全聯有賣）可以煮整桶起來冰著」、「早餐我都買現成的，麵包、饅頭搭牛奶或麥片，偶爾換貝果或歐式麵包，單價高一點，但也不會到300元」。

還有網友哀號，「妳說的是3餐，若是再加上水果可能還不止，現在的物價不管是外食還是自己煮花費都不少！尤其是豬肉現在真的很貴」、「我們家四個大人光晚餐就不只1000」、「2大2小算很省了啊，我自己外食1天都抓500了」。