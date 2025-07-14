搶搭戶外數位廣告成長熱潮　星亞視覺預計八月上旬掛牌上櫃

▲星亞視覺總經理李柏龍（左）與董事長戴呈易（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

星亞視覺（7753）將於7月15日舉辦上櫃前業績發表會，並預計8月上旬掛牌上櫃。星亞視覺為台亞半導體（2340）旗下的系統事業處，於2022年從台亞分割獨立後，專注於數位顯示系統及視覺燈光系統研發與製造，在數位顯示系統擁有超過30年的豐富經驗，擁有多項顯示系統技術專利，為全彩顯示系統領導者，產品主要應用於大型戶外廣告(Out of Home)顯示系統、場館大型帷幕燈光系統、交通資訊系統等領域，更具備軟、硬體整合能力，全球超過千個成功案例，遍佈美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地區。

星亞視覺目前資本額為2.21億元，公司秉持穩健經營的策略，積極擴大業務接單市場範圍，拉高全球市占率表現，同時致力落實包括調整訂單結構、優化生產製程效率、掌握原材料價格、嚴控各項成本費用等重要策略執行，助力整體營運展現良好成果，從2023年、2024年全年營收分別為7.33億元、7.97億元，毛利率分別為31.27％、32.53％，稅後每股盈餘(EPS)分別為3元、3.56元；2025年第一季營收2.02億元，毛利率37.42%，每股盈餘0.99元。展現穩定成長的動能與強勁獲利體質。

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展望未來，隨近期多家美國廣告大廠皆表示未來將聚焦數位戶外廣告(DOOH)市場，預估 2023-28美國 DOOH支出CAGR將達11%，遠高於其它類別廣告成長性，在目前DOOH滲透率僅約5.8%情況下，仍有大幅成長空間，預計未來數位顯示屏數量將持續穩定增長，加上公司主要客戶表示持續新建置數位顯示屏為其重要策略目標，加上營運超過15年以上之顯示屏陸續進入更新週期，有望為星亞視覺帶來持續成長之訂單需求，目前在手訂單能見度約5個月。

為因應未來營運成長，解決現有廠房使用空間不足，及因應未來訂單成長有擴充產能需求，已於114年陸續啟動建廠計畫，預計115年底前完成廠房興建，116年第一季完成搬遷並於第二季投產，新廠開始投入量產後，組裝空間大幅提升，預估大型顯示屏每月產能將成長1.5倍，未來新訂單陸續挹注將帶動營收成長。

總經理李柏龍表示，星亞的目標是成為全球數位顯示與視覺燈光系統領域的領導者，星亞視覺相較同業之競爭優勢為產品高度客製化及耐用年限高、掌握軟硬體關鍵技術及獨家開發控制系統，與客戶關係緊密彈性因應需求，持續針對應用需求面研發，增加客戶附加價值，不僅提供卓越的產品，更致力於為客戶實現獨一無二的創意提供整體解決方案。