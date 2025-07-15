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不怕永續逆風？　這家金控去年綠色投融資仍達新台幣2.5兆

▲▼富邦金圖一。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控扮演金融業永續催化劑角色， 2024年綠色金融成果已超過新台幣2.5兆元。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金控身為台灣領導級金融企業，致力扮演支持產業和社會永續轉型的催化劑角色，訂定2030年綠色金融達新台幣2.9兆元的目標，2024年已超過新台幣2.5兆元，今(15日)宣布發布2024年永續報告書，持續展現ESG四大策略(低碳、數位、激勵、影響)影響力，發揮金融正向力量，支持台灣社會強化韌性，共創具有包容力的永續未來。




 

▲▼富邦金圖二。（圖／富邦金提供）

▲台北富邦銀行「鷹眼識詐聯盟」運用AI示警高風險帳戶，截至2024年底共36家銀行加入。（圖／富邦金提供）

富邦金控董事長蔡明興指出，國際政經局勢動盪，全球永續發展面臨重大逆風考驗，世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)在2025年1月舉行的達沃斯(Davos)年會，以「智慧時代的合作」(Collaboration for the Intelligent Age)為主題，提醒各界必須重視韌性、包容和永續的價值。富邦金控連續16年穩居金控每股獲利王，並作為WEF首家台灣金融業會員，深知金融業是引領台灣淨零轉型之路的關鍵推手，將善用資金流、資訊流、影響力，引領資本市場克服永續逆風。

在「低碳策略」面，富邦金控及子公司全力支持產業轉型，2025年進一步提出積極「脫碳」規劃，目標於2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣開採產業。

▲▼富邦金圖四。（圖／富邦金提供）

▲富邦產險領先同業承諾2050「淨零承保」，積極規劃脫碳時程。（圖／富邦金提供）

針對「數位策略」面，金控擁抱AI趨勢，去年舉辦首屆生成式AI黑客松吸引61組團隊提案，驗證23項場景可行性；台北富邦銀行推出「Fubon+」行動銀行，整合信用卡、保險、投資、證券等多項金融服務，內建的智能系統並可提供理財即時建議，讓客戶能一手掌握資產狀況。

富邦金控努力打造幸福職場，在「激勵策略」面提升育兒與家庭照護福利，除持續提供每胎新生兒10萬元補助外，2024年6歲以下育兒補助提升至2.4萬元。此外，自2025年起擴大員工持股信託福利，依職級調增提撥金額，預估每年將投入超過新台幣8億元公提金，增幅逾6成。更結合員工的金融核心職能，打造永續共學平台，創辦「富邦永續聚樂部」，規劃系列課程，累計訓練近1,600小時。

▲▼富邦金圖三。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控努力打造幸福職場，擴大員工持股信託福利、6歲以下育兒補助。（圖／富邦金提供）

取之於社會、用之於社會，富邦金控「影響策略」去年投入移工普惠金融行動，並深化防詐行動與教育。台北富邦銀行與「社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會」（One-Forty）合作發布「移工金融理財認知大調查」，印製東南亞4國（印尼、菲律賓、越南、泰國）語言版8,000份「防詐精選指引」，配置於全臺分行供移工客戶取用

富邦透過子公司間客戶群體、溝通管道彼此互補，打造高覆蓋率與滲透度的反詐網路。台北富邦銀行攜手內政部警政署刑事警察局及國內銀行聯合成立「鷹眼識詐聯盟」，截至2024年底共36家銀行加入，覆蓋超過4,600家營運據點。富邦人壽與中華民國老人福利推動聯盟、教育部USR計畫等對象合作，建立長者、學生族群防詐觀念。富邦產險推出多語版「金融防詐小教室」數位繪本，並以「爺奶說故事帶領人」培訓課程，宣導數位詐騙手法的實際案例，受惠對象包含長者、兒童、外籍人士及新住民。富邦證券則響應證交所活動，拍攝創意反詐舞蹈影片，增進年輕世代的反詐意識。

富邦金控多項永續成果受國際評比肯定，2024年持續入選DJSI世界指數與新興市場指數，並連續第8年入選MSCI永續指數、獲CDP氣候變遷及供應商議合評比A級最高榮譽、連續兩年入選《TIME》全球500大永續企業，2025年排名全球金融業第4名。

富邦今年持續挑選報告書亮點製作動畫，連續3年透過影音形式與消費者溝通，希望用120秒短暫時間促進了解富邦永續作為，邀請更多民眾客戶加入正向影響力行列，一起讓台灣更加美好。

 2024年永續報告書連結：https://reurl.cc/XQeZe0
 

關鍵字： 富邦金永續阻詐員工持股低碳

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