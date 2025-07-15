台股月配ETF兩強爭霸！00900、00929各擅勝場

▲高股息ETF熱度不減，超過200萬投資人鍾愛月配商品。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

高股息ETF熱度不減，超過200萬投資人鍾愛月配商品，其中富邦特選高股息 30（00900）化配息率逾10%，穩坐月配冠軍；復華台灣科技優息（00929）則端賴科技成長動能，兼顧收益與價差，展現雙贏優勢。股民形容：「00900像領月薪，00929穩健增值」，兩檔皆被視為震盪市況中的抗震利器。

許多人每月需繳交信用卡、保險費、補習費、車貸、房貸等各類固定開支，月配型高股息ETF因能月月提供穩健現金流，格外吃香。

目前月配ETF中，富邦特選高股息30（00900）年化配息表現最為突出。根據富邦投信公告，00900將於7月16日除息，每單位配發0.1元，且配息來源100%為股票股利，不含其他收益，堪稱高股息ETF典範。

以6月30日收盤價12.83元估算，00900單次配息率約0.77%，年化配息率達9.24%，根據 CMoney 統計，近一年配息率更高達10.90%，穩居月配ETF之冠。網友紛紛表示：「月月0.1元，現金流超穩」、「比起季配，00900跟帳單週期同步，太實用」。

規模最大的月配息ETF復華台灣科技優息（00929）則兼顧收益與成長潛力，成為市場青睞的雙贏選擇。根據CMoney統計，00929過去一年年化配息率為6.15%，雖低於00900，但其還原息淨值報酬率僅-1.8%，遠優於00900的-3.7%。

這代表00929除了提供穩定現金流，還能有效減輕價差損失，特別在今年空頭時期中表現相對抗跌，更顯得珍貴。因此，股民普遍認同「00929配息稍低，但價差賠得少，長線更安心」、「想穩領息又保值，00929還是可以配置」。

由於00900採全產業布局，現金流穩健；00929則專注科技股，具收益與成長潛力，兩者搭配相輔相成，能有效分散風險、發揮互補綜效。

根據兩家投信官網資料顯示（截至7/9），00900的收益平準金已達1.08元，隨著7月指數調整，帳上股利可望支撐每月0.1元配息至年底，特別適合追求固定現金流的存股族。

至於00929，收益平準金已達0.86元，每月0.07元的配息預計可配至明年除權息旺季；加上憑藉科技題材與嚴格的篩選機制（連續三年配息、ROE穩定），00929除了提供息收外，也兼具成長潛力，有助於降低市場震盪風險。

網友盛讚：「00900現金流像薪水，00929則像穩健增值！」兩檔ETF皆是台股除權息旺季的理想選擇。