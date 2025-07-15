Britannia保賠協會損害防阻暨理賠研討會　近250名業者參與

▲Wing Wai律師(前排右四)與Charles Chong船長(前排右一)所帶領的Britannia協會講者群、Viswa Group的特邀講者Sriram(右二)，以及該協會駐台專屬聯絡處保達公司總經理羅百合(左一)及其團隊，協辦籌畫本次研討會。（圖／保達提供)

記者張佩芬／台北報導

Britannia保賠協會(Britannia P&I Club)今(15)、明兩日，在台北遠東香格里拉國際大飯店舉辦損害防阻暨理賠研討會，由駐台專屬聯絡處—保達管理顧問有限公司協辦。本次研討會為該協會繼去年5月同地舉辦類似活動後，再度於台北舉辦相關專業交流，延續熱烈迴響並吸引近250名業界人士分兩日參與。

本次活動由來自新加坡分公司損害防阻團隊代表Charles Chong船長、香港分公司地區主管Wing Wai律師前來主持演說，並邀請其他亞太地區同事包括新加坡分公司的James Ng、Victoria McFarlane、Jennifer Ting，以及香港分公司的Amanda Cheung律師、Jason Ho船隊經理前來進行交流與分享，大中華地區承保業務主管Sissi Zhang以及新加坡連絡處代表Ajit Karande船長亦同時出席。

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此外，船用燃料顧問公司Viswa Group的Sriram Balasubramanian亦受邀擔任特邀講者。研討內容涵蓋多項國際航運界關注的重要議題，包括船舶走錨事故的預防與理賠處理、舷梯安全與船上飲酒風險管理、駕駛台團隊管理、引水人過失導致的固定與漂流物損壞及其相關FD&D理賠實務、以及船舶碰撞造成的人員傷亡案例分析。會中亦更新Britannia P&I Club最新的消息與動態，另特邀講者則是針對近期熱門議題替代燃料技術提供專業分析。

▲今日首場研討會現場。（圖／保達提供）

國內外航運界報名參加者涵蓋多家知名航商，包括陽明、長榮、萬海、德翔中鋼運通、台航、中油、四維、慧洋、信友、協榮、新健、中租迪和、台塑海運、達和、益航、德秀、能源、藍海、裕民、正德、中塑、新興等貨櫃、散裝與油輪船公司代表，以及保險經紀人。

在兩日會議中，與會人士將就實務經驗、國際法規發展與最佳實務進行深入交流，氣氛熱絡。該協會指出，這是Britannia P&I Club第十四次於台灣舉辦海事保險相關知識分享活動，持續為台灣航運產業帶來第一手的國際實務與知識更新，並搭建業界交流與合作平台，期望為推動海事安全文化與風險管理貢獻力量。