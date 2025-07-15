洛杉磯6月進口櫃量年增約10%、月增32%　關稅問題拉高庫存

▲洛杉磯港6月進口櫃量年增約10%、月增32%。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國最繁忙港口洛杉磯港6月進口櫃量年增約10%、月增32%，而5月的進口櫃量是年減9%、月減19%；攬貨業者指出，出現這麼大的波動，主要是因川普給的關稅寬鬆期與後續關稅估計將會調升，讓美國零售商提早為年底節日購物季囤積商品所致。

6月份，在美國與中國達成關稅停戰協定後，洛杉磯港處理了470,450箱進口貨櫃。洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，這一數字比去年同期增長了近10%。

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Seroka表示，6月份的飆升「凸顯了美國關稅政策帶來的關稅拉鋸戰效應」。6月的結果比5月份增長了32%，5月美國對中國徵收的145%的短期進口關稅，打擊了美國的貿易。

他說：「我們現在看到，在今年夏天晚些時候可能更高的關稅到來之前，旺季正在推動商品進入。」他指出，中國製造商應該已經收到了年終假日貨運訂單。

由於潛在的關稅上調和訂單時間，美國海運進口可能會在今年夏天稍晚開始下降。美國零售聯合會(NRF)預測，從8月到11月，美國進口將出現兩位數的下降。川普總統上周六威脅要從8月1日開始對從墨西哥和歐盟進口的商品徵收30%的關稅，這是他的貿易戰的最新升級。

總部位於洛杉磯的居家產品與小家電進口商Yedi Houseware總裁鮑比·賈瓦赫里(Bobby Djavaheri)說，該公司已經將商品售價提高了約10%，並吸收了剩餘的關稅成本。

過去5月開始貨量就會逐步增加，返校(8月底/ 9月初)、萬聖節(10月底)和耶誕節假期(12月)是推動進口貨運和庫存增加的主要因素。

全美零售聯合會(NRF)是估6月進口櫃量年減3.7%、7月年增2.1%，8-11月都是估雙位數負成長，11月年減幅見2字頭，估高達-21.3%，而川普關稅政策的搖擺顯然讓市場很難預測。