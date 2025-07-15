雙薪160萬　生孩後「每月只能存2萬」！人夫勸別生：寧願躺平

▲原PO年薪100萬，卻過得戰戰兢兢。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

不管是買房，還是生小孩，都要考量自身經濟狀況。一名男網友表示，雙薪合計160萬元，結婚、生子、買房後陷入高壓生活，沒了時間、自由，每月扣除房貸與各種開銷後，僅能勉強存下2至3萬元，若人生重來一次，絕對不會生小孩，賺來的錢要拿去享樂，「寧願好好躺平結束在這一代。」

男網友在Dcard發文，「勸世文-別生」，自己年收100萬，另一半60萬，結婚、生子、買房後生活品質直線下滑，每月繳完房貸3萬元，加上生活雜支，剩下的積蓄屈指可數，「每個月只能存個2、3萬，一年也就2、30萬」，就算加上被動收入，還是得戰戰兢兢過日子，若人生出了意外，可能會承擔不起。

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面對龐大壓力，原PO坦言，「如果再讓我選一次，我絕對不會生（小孩）」，從小擔心孩子遭遇虐童、霸凌、車禍、戰爭、疾病等等，與其讓小孩到世界上受苦受難，寧願躺平過完這一生。

他感嘆，如果人生能重來，會好好把賺來的錢花光，活得自在無負擔，小病就醫，大病就早點投胎。不過他也強調，儘管後悔選擇，但對孩子的愛不會打折，會盡最大努力給孩子最好的生活，只是希望用自身經驗提醒大家，「當然你家裡有礦或是祖墳冒煙的，請無視我的發言。」

▲原PO勸大家不要生小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



貼文曝光，有一派網友也不敢生，「我也不敢生，主要是因為現在貧富差距太大，沒把握能留多少給小孩」、「不生+1，我願意放棄兒孫滿堂，換來財富自由跟漂亮身材，孩子有太多不可控甚至風險，不想生來困擾自己」、「生小孩真的犧牲太多了，金錢、時間、自由、生活品質，已經決定不婚不生，快樂一生了」。

但也有網友持不同看法，「每天工作面對一堆心機、講話靠背的客戶同事，唯一讓我放鬆的就是和我天真的孩子晚上、假日相處、聊天的時光，那種感覺是錢沒辦法衡量的」、「孩子的確會佔用你的時間，但那是暫時的，上學後會好很多，他帶給你的快樂一定大於苦，那些都是你老年想花大錢也買不到的」。還有網友指出，「養小孩是夠的，重點是房價」、「因為你們買房又生孩子吧，這壓力真的很大」。