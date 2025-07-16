中路特區4字頭新古屋CP值高　在地房仲：與預售新案價差大





▲桃園中路重劃區房市指名度高。（圖／有巢氏房屋提供）



記者項瀚／桃園報導

桃園中路重劃區房市指名度高，在地房仲指出，該區新案上看6字頭，而轉手新古屋單價約在40萬元出頭，CP值相當高。此外他表示，基本上只要符合首購資格、信用沒問題，針對該區單價40萬元出頭的新古屋，銀行都會給8成貸款。

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桃園重劃區多，購屋族該怎麼挑？有巢氏房屋桃園市府廈門加盟店東劉運閎表示：「最靠近桃園市區的重劃區就屬中路特區，該區規劃純住，公園綠地多，環境相當舒適，同時又緊鄰市區，兼具生活機能，交通方面約5分鐘就上南桃園交流道，未來又有捷運紅線建設，房市指名度相當高。」

劉運閎介紹：「目前中路重劃區開發近5成，已頗為成形，整體入住率高，該區早期房價低，大多是外來客為主，現在則以桃園在地客為主力，其中年輕首購族、換屋族最多，從舊市區老舊環境，換到中路特區舒適宜人的新環境。」

房價方面，劉運閎指出：「目前預售新案已成交到6字頭價碼，而屋齡5年內的新古屋轉手出來，單價僅約40萬元出頭，價差算是頗大，這也凸顯出新古屋的高CP值。」

劉運閎進一步指出：「中路重劃區新古屋以2~3房產品為主力，2房車總價1400萬元上下、3房車則在 2000萬元左右，是年輕人負擔得起的總價帶。」

▲桃園中路重劃區公園綠地多，環境相當舒適。（圖／有巢氏房屋提供）

劉運閎表示：「雖然當前房市大環境不好，整體交易量縮，中路重劃區委售量也有增多情況，但新古屋每坪40萬元出頭的價格穩定，難跌，也實在不貴，建議有剛性需求的客戶可以藉這時機，進場多看多比較。」

劉運閎強調：「以每坪40萬元的新古屋物件來說，基本上只要申貸人信用沒有問題，又具首購資格的話，銀行放貸都會給到8成，由此也驗證出區域房價，絕對值這個價。」

▲劉運閎表示，中路重劃區的新古屋CP值高，建議購屋族可以進場。（圖／有巢氏房屋提供）

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