債蛙悲鳴！5檔美債ETF齊刷史上新低　華爾街看衰後市　

▲華爾街看空美債後市，5檔美債ETF齊刷史新低。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

受到關稅戰引發通膨及政府支出增加等因素干擾，華爾街看空美債後市，5檔在台上市的債券ETF今（16）日盤中齊刷史上新低，債蛙悲鳴。

截至上午11點，5檔盤中摜史上新低的債券ETF包括：國泰20年美債（00687B）盤中最低報25.6元、群益25年美債（00764B）盤中最低25.67元、富邦美債20年（00696B）盤中最低26.5元、凱基美債25+（00779B）盤中最低25.93元、永豐20年美公債（00857B）最低來到21.29元，都是掛牌以來最慘表現。

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《彭博社》報導，美債市場看跌基調成形，在摩根大通公司的最新財資客戶中調查，投資者的凈多頭部位縮水了5個百分點至6周內最低，與美國政府債務的拋售壓力相吻合，在6月消費者價格數據未能緩解對貿易稅影響的擔憂後，美國政府債務的拋售壓力回升，30年期殖利率突破5%，收5.018%。

30年期美債殖利率自6月初以來首次攀升至5%以上，並且從期權投注中可以看到，綜合溢價約為1000萬美元，目標是重押5周內躍升至5.3%左右，為2007年以來、近18年再次出現的現象。

