快訊／台股收盤大漲206.96點　台積電漲20元至1130

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲206.96點，以23042.9點作收，漲幅0.91％，成交量3801.28億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲131.57點開出，指數開高走高，盤中最高達23106.43點，最低22923.12點，終場收在23042.9點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1130元，漲幅1.8％；鴻海（2317）下跌0.5元至162.5元；聯發科（2454）上漲15元至1410元；廣達（2382）上漲2元來到272.5元；長榮（2603）上漲1.5元至201元。

今天漲幅前5名個股為毅嘉（2402）上漲3.9元，漲幅10％；同方友友-DR（911868）上漲0.12元，漲幅10％；光罩（2338）上漲2.9元，漲幅9.95％；宏達電（2498）上漲3.75元，漲幅9.93％；日電貿（3090）上漲7.3元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為AES-KY（6781）下跌100元，跌幅8.89％；泓德能源（6873）下跌17元，跌幅7.38％；聯茂（6213）下跌5.5元，跌幅5.86％；華冠（8101）下跌0.75元，跌幅4.95％；峰源-KY（6807）下跌2.3元，跌幅4.33％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 毅嘉（2402） 42.9 ▲3.9 ▲10.0％ 同方友友-DR（911868） 1.32 ▲0.12 ▲10.0％ 光罩（2338） 32.05 ▲2.9 ▲9.95％ 宏達電（2498） 41.5 ▲3.75 ▲9.93％ 日電貿（3090） 81.0 ▲7.3 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 AES-KY（6781） 1025.0 ▼100.0 ▼8.89％ 泓德能源（6873） 213.5 ▼17.0 ▼7.38％ 聯茂（6213） 88.3 ▼5.5 ▼5.86％ 華冠（8101） 14.4 ▼0.75 ▼4.95％ 峰源-KY（6807） 50.8 ▼2.3 ▼4.33％

資料來源：證交所