快訊／台股收盤大漲206.96點　台積電漲20元至1130

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲206.96點，以23042.9點作收，漲幅0.91％，成交量3801.28億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲131.57點開出，指數開高走高，盤中最高達23106.43點，最低22923.12點，終場收在23042.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1130元，漲幅1.8％；鴻海（2317）下跌0.5元至162.5元；聯發科（2454）上漲15元至1410元；廣達（2382）上漲2元來到272.5元；長榮（2603）上漲1.5元至201元。
今天漲幅前5名個股為毅嘉（2402）上漲3.9元，漲幅10％；同方友友-DR（911868）上漲0.12元，漲幅10％；光罩（2338）上漲2.9元，漲幅9.95％；宏達電（2498）上漲3.75元，漲幅9.93％；日電貿（3090）上漲7.3元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為AES-KY（6781）下跌100元，跌幅8.89％；泓德能源（6873）下跌17元，跌幅7.38％；聯茂（6213）下跌5.5元，跌幅5.86％；華冠（8101）下跌0.75元，跌幅4.95％；峰源-KY（6807）下跌2.3元，跌幅4.33％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|毅嘉（2402）
|42.9
|▲3.9
|▲10.0％
|同方友友-DR（911868）
|1.32
|▲0.12
|▲10.0％
|光罩（2338）
|32.05
|▲2.9
|▲9.95％
|宏達電（2498）
|41.5
|▲3.75
|▲9.93％
|日電貿（3090）
|81.0
|▲7.3
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|AES-KY（6781）
|1025.0
|▼100.0
|▼8.89％
|泓德能源（6873）
|213.5
|▼17.0
|▼7.38％
|聯茂（6213）
|88.3
|▼5.5
|▼5.86％
|華冠（8101）
|14.4
|▼0.75
|▼4.95％
|峰源-KY（6807）
|50.8
|▼2.3
|▼4.33％
資料來源：證交所
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