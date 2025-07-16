海運產官學界合組「中華海洋減碳協會」　本周六成立大會

▲海大教授馬豐源長期關注環保與綠色船舶技術發展。（圖／馬豐源提供）

記者張佩芬／台北報導

由國立台灣海洋大學造船工程學系及輪機工程學系助理教授馬豐源博士發起的「中華海洋減碳協會」，已經召募到產官學界64名個人會員與3個團體會員，將在本月19日上午九點於集思交通部會議中心舉行成立大會，台船前董事長鄭文隆、交通部前務長祁文中，海大名譽教授王偉輝等都將出席大會。



長期關注環保議題與綠色船舶技術發展的馬豐源，早年曾在台船擔任工程師、歷任中國驗船中心輪機組組長與品管處副處長、中華民國船舶機械工程學會理事長、聯達行公司總經理等職，目前在海洋大學與台北海洋科技大學任教，也是海洋大學智慧航運中心助理研究員。

他指出，近年來因環保意識抬頭，碳中和不僅成為國際間所重視的議題之一，為化解全球暖化危機，世界各國包含台灣在內，已取得共識，並陸續宣誓以2050年完成淨零碳排為目標，碳中和趨勢已然成形。所謂「淨零」（Net Zero）指的是以二氧化碳為主的七大溫室氣體（二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氫氟碳化合物、全氟化碳、六氟化硫、三氟化氮），總排放量趨近零值，人類才有機會在氣候變遷的危機中和生存下來。

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「藍碳生態系」是將排放的二氧化碳等碳化合物，封存於海洋、海中生物或富含有機物的岩屑中，使其溶解為有機碳，這些儲存在沿岸和海洋生態系中的碳被稱為「藍碳」。

但藍碳並不是面對氣候危機的「萬靈丹」，但意識到其重要性可以為我們引路，成為對抗氣候變遷的利器。因此，保育海洋生態系是預防碳排放的必要舉措，進一步阻止全球熱化、保護人類與社區免於氣候災難。

無論從海洋生態的保育、海洋產業或海事產業的角度來看，其牽涉範圍甚廣及深遠，海洋碳權是值得吾輩付出心力來探索，為兼顧台澎金馬地區的海洋權力，因此決定成立『中華海洋減碳協會』。

馬豐源也曾在演講中指出，航運脫碳將需要新的低碳/零碳燃料，但是真正能實現零碳排放的只有氨燃料和氫燃料(這兩種燃料化學式中不含碳元素)，而這兩種燃料目前還無法高效應用到遠洋運輸船舶。其他燃料如LNG 、甲醇或LPG，燃燒後還是會產生二氧化碳排放。

近幾年來，國際航運公司主動或被動的在脫碳戰略上表態，領先的航運企業紛紛制定溫室氣體減排和碳中和的目標，規劃脫碳減排路徑。替代燃料的生產、綠色船舶技術的研發應用、船隊替換和運營成本的提升。