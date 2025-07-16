5檔台股ETF換股揭曉　00692增加21檔成分股、00900換血26檔

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

5檔台股ETF換股揭曉，資產管理規模以富邦公司治理ETF（00692）、富邦特選高股息30ETF（00900）兩檔最大分別320億元以及295億元，00692所追蹤「公司治理100指數」增加21檔成分股，00900追蹤「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」則有26檔成分股換血。

根據台灣指數公司公告上述5檔ETF所追蹤指數成分股異動或權重調整將自2025年7月16日交易結束後生效，亦即自2025年7月17日起生效。

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「公司治理100指數」新納入的成分股計有儒鴻、亞德客-KY、台橡、聯強、宏碁、瑞昱、台光電、志聖、陽明、凱基金、晶技、瑞鼎、神達、天鈺、建國、群益證、瑞儀、保瑞、采鈺、福懋科、勤誠等21檔股票。

台灣指數公司指出，「公司治理100指數」於每年7月辦理定審，須經流動性檢驗、公司治理評鑑篩選、三項財務指標(每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名)等成分股挑選程序。

資產規模達64億元FT台灣Smart ETF（00905）所追蹤「台灣指數公司特選Smart多因子指數」，成分股納入44檔：卜蜂、大統益、名軒、儒鴻、堤維西、亞德客-KY、大山、東鹼、美時、東和鋼鐵、厚生、聯電、華碩、金像電、台光電、群光、研華、建準、京元電子、日勝生、榮運、華航、台產、富邦金、國泰金、凱基金、中信金、神基、全科、健策、世芯-KY、南寶、致伸、三星、群益期、大豐電、精成科、矽創、柏文、寶成、統一實、泰銘、中聯資源、百和。

成分股刪除26檔：聯華食、信錦、國化、精元、新巨、京城、宏璟、新興、中航、偉訓、融程電、聯鈞、群創、碩天、智伸科、臻鼎-KY、東科-KY、崇越、巨路、全國電、迅得、鋼聯、波力-KY、商億-KY、鈺齊-KY、欣巴巴。

00900追蹤「特選台灣上市上櫃高股息30指數」成分股納入26檔，分別亞泥、大成、統一、聚陽、台肥、瑞昱、可成、興富發、華南金、玉山金、兆豐金、台新金、永豐金、大立光、信邦、玉晶光、大聯大、材料*-KY、中美晶、聖暉*、中租-KY、亞翔、力成、環球晶、洋基工程、台灣虎航

成分股刪除26檔，分別正新、聯電、華通、聯強、宏碁、華碩、群光、創見、國產、長榮、裕民、陽明、華航、長榮航、慧洋-KY、國泰金、神基、聯詠、健鼎、南寶、和碩、臻鼎-KY、世界、群益證、頎邦、瑞儀。

資產規模約15億中信臺灣智慧50ETF（00912）所追蹤「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」新增1檔成分股台光電，刪除1檔成分股力旺。

資產規模約64億元富邦臺灣中小50ETF(00733)所追蹤「台灣指數公司中小型A級動能50指數」成分股納入45檔，分別華城、中砂、華榮、宏泰、宇隆、致茂、倫飛、三商電、偉詮電、京元電子、全新、台中銀、晟銘電、德律、偉訓、智原、欣興、健鼎、建碁、新日興、創意、聯鈞、辛耘、瑞鼎、海華、神達、鈞興-KY、全訊、達興材料、乙盛-KY、jpp-KY、精成科、帆宣、光聖、鈺邦、保瑞、穎崴、愛普*、采鈺、富世達、尖點、勤誠、東哥遊艇、全國、世紀鋼。

成分股刪除45檔為東陽、耿鼎、榮星、春源、麗正、廣宇、大同、群光、建準、創見、凌群、冠西電、華經、資通、強茂、日勝生、亞航、漢翔、第一保、盛達、力特、富華新、銘異、晶睿、群創、安馳、牧德、智易、瑞智、駐龍、台灣精銳、國精化、弘凱、建國、隆大、工信、鄉林、長虹、迎廣、浪凡、凌華、達麗、龍德造船、來頡、寶一。

