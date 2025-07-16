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美財長說明H20出口「陸已研發相當性能的晶片」　陸企搶購下單

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、中國國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國川普政府近日宣布，將重新開放NVIDIA人工智慧（AI）半導體H20晶片出口至中國，此舉被視為回應上月中美貿易談判期間中國解除稀土材料出口限制的決定。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，開放主因是大陸也能做出相對應的晶片，且美中雙方各有想要的東西。

綜合外媒報導，貝森特近日接受《彭博財經視訊》採訪時表示，授予銷售H20 GPU許可是川普政府與中國談判中的籌碼之一，「你或許會說，那是我們在日內瓦和倫敦使用的一個談判籌碼。這都是拼圖的一部分。他們有我們想要的，我們有他們想要的，而且我們現在的狀況非常順利」，況且目前中國也研發出性能相當的晶片。

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此外，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在CNBC訪談中透露，「我們同意恢復稀土磁鐵的出口，作為交換，我們也允許對中國出售晶片。」

盧特尼克部長進一步說明H20晶片的出口政策，「這是一款過時的晶片，我們不會向中國出售最好的產品。僅提供第四級的晶片，並非第二或第三級。」他補充，NVIDIA目前擁有性能更高的晶片型號，包括Blackwell、H200和H100。

提到川普總統的技術策略，盧特尼克表示，「目標是持續開發領先中國自研能力的技術，同時誘導中國購買較低階技術。」他直言，此策略旨在讓中國的開發者依賴美國技術。

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳21日舉行國際記者會，面對五花八門的問題黃仁勳都耐心以對。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

過去，NVIDIA曾在拜登政府期間透過出口低性能的H20晶片來規避對高性能AI半導體的限制。然而，自今年4月中旬起，川普政府開始對H20晶片施加出口許可規定，並在隨後的日內瓦與倫敦談判中，將其作為談判籌碼。

在NVIDIA晶片被禁止進入中國市場時，華為迅速地開發了替代品昇騰910C（Ascend 910C）晶片，可達到輝達H100的60%效能，下一代昇騰920將於今年第三、四季進行量產，稱可取代H20晶片。

美國AI與加密貨幣政策負責人薩克斯（David Sacks）在彭博電視訪談中警告，「為了防止華為主導中國及全球AI半導體市場並利用收益提升競爭力，美國企業必須能夠出售一定水平的半導體」，若其他國家拒絕使用美國技術，反而促使它們轉向中國技術，「市場份額將在美國企業與華為等中國企業間形成零和競爭。」

薩克斯進一步指出，美國希望在半導體領域、AI模型運行所需的操作系統與數據中心的領域中領先，此策略如同美元的全球儲備貨幣地位，認為技術霸權應以類似方式建立。

根據陸媒《快科技》報導，華為雖開發CANN（Compute Architecture for Neural Networks）異質運算架構的晶片，但生態還是比NVIDIA的CUDA生態差，因此許多企業還是搶著要H20晶片，目前位元組跳動、騰訊正在向美國申請購買。

▼華為。（圖／路透）

▲▼華為。（圖／路透）

關鍵字： 美中貿易NVIDIAH20晶片貝森特半導體

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