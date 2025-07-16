台電否認救災畫面擺拍　狠嗆電力產業工會「不代表多數員工」

▲台電員工在第一線吊掛高處執行復電工程，公司指這些畫面並非擺拍。（記者林東良翻攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

「台電電力產業工會」以「台電員工看不下去」向外發言，指這次颱風救災、吃飯畫面有擺拍，引發台電公司今（16）日晚間回擊「僅百餘會員，不代表多數台電員工意見」，由於丹娜絲颱風帶來近3500支電桿倒斷的破天荒嚴重災情，至今累計上萬人次投入搶修，並持續至今，公司對每一位同仁的辛勞與付出，表達最高敬意與感謝。

台電指出，將持續提升搶修實質權益，包含獎金、慰勞公假及危險津貼等，亦盼望社會大眾持續給予第一線搶修同仁最大鼓勵。

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經查，勞動部揭露至113年底工會登記資訊，「台灣電力工會」理事長為吳有彬，同時也是唯一有在勞動部登記立案的台電工會。與早前發聲明砲轟擺拍的「台電電力產業工會」是不同組織。

以下是台電聲明全文

針對台灣電力產業工會「擺拍」指控，台電強調，台電同仁颱風搶修辛勞，不容被誣衊成「擺拍」，現場真實搶修紀錄無擺拍。台電說明，台灣電力工會的會員人數近2.9萬人、涵蓋超過99%公司同仁，才是代表多數同仁意見之工會，而電力產業工會僅為會員百餘人的團體。

另有關擺拍指控，台電表示，對外公布的搶修照片皆為現場同仁依搶修實際工作情形隨機拍攝的真實紀錄，無任何擺拍指令或要求，僅偶有新聞媒體赴現場拍攝時，媒體曾依工作需求請同仁稍配合。

台電表示，充分理解並尊重同仁對於工作條件的重視與期待，此次颱風對嘉南地區電力設施造成史無前例的破壞，近3500支電桿倒斷的破天荒嚴重災情，至今累計上萬人次投入搶修，並持續至今，公司對每一位同仁的辛勞與付出，表達最高敬意與感謝，也將持續提升搶修實質權益，包含獎金、慰勞公假及危險津貼等，亦盼望社會大眾持續給予第一線搶修同仁最大鼓勵。