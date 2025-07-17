川普傳開除Fed主席！道瓊盤中一度下跌200點　歐洲主要股市收黑

▲美國總統川普傳將開除聯準會（Fed）主席鮑爾，美股16日三大指數盤中一度紅翻黑。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

受美國6月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期、多間大型銀行財報優異等影響，美股16日開盤後三大指數小幅走揚，然而盤中卻突然傳出美國總統川普將開除聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），導致三大指數突然大跌，道瓊跌幅甚至超過200點，歐洲主要股市16日也因此收黑。

川普將開除聯準會（Fed）主席鮑爾的消息傳出後，道瓊工業指數、那斯達克指數及標普500指數紛紛下跌。截至台灣時間16日晚間11點20分，道瓊下跌272.01點（或0.62%），暫報43880.73點、那斯達克下跌102.03點（或0.49％），暫報20615.05點、標普500下跌34.21點（或0.55％），暫報6224.08點。

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除了美股外，歐洲主要股市16日也紛紛收黑，例如倫敦富時100指數下跌11.77點（或0.13％），收在8926.55點、德國DAX指數下跌50.91點（或0.21％），收在24009.38點、巴黎券商公會指數（或稱CAC 40指數）下跌44.12點（或0.57％），收在7722.09點。