台積電當傳家寶　陳威良3招大跌大買7年翻5倍

▲陳威良認為台積電是慢飆股，長線漲幅驚人，他抱緊7年翻滾5倍報酬。

圖文／鏡週刊

「釣魚要到魚多的地方，想找辣妹當然是去夜店，不會去圖書館，所以卡位強勢股，就要找出主流族群。」投資達人陳威良說，每個時代都有主流趨勢，當今AI產業就是趨勢，但要注意「個股」可能會變泡沫，所以要仔細追蹤公司的營運模式，觀察營收、獲利持續向上，「找到強勢股要狠狠咬住它，讓獲利放大。」他用3招抱緊龍頭股台積電，震盪中冷靜等待「刀子落地」，越跌越買，7年翻滾5倍報酬。

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「台積電是慢飆股，短期漲勢沒有這麼凶猛，但長線漲幅驚人，過去10年累積報酬率超過10倍，是我的傳家寶。」面對市場波瀾，48歲的陳威良強調，個股一定會受到大盤影響，但只要確認行情的長期趨勢，順勢而為，懂得在震盪中找節奏，靜待「刀子落地」勇敢加碼，就是致勝關鍵。

1、AI是老大，抱緊台積電

「台積電世界第一，良率就擺在那裡啊！當三星的3奈米只有20％至30％良率，台積電已經讓敵手看不到車尾燈，蘋果、輝達、高通等大客戶沒有太多的容錯空間，三星只能跟Intel結伴練兵。」陳威良說，他在2018年觀察台積電的先進製程技術，明顯跟對手拉開距離，且資本支出拉高，感受到台積電要走向「強者恆強」，於是在218元買進。

台積電身為晶圓霸主，全球市值前3大的輝達、蘋果都需要它，「少了台積電，蘋果iPhone根本無法出貨，台積電5年之內沒有對手啊！」陳威良觀察台積電至2029年的訂單都很滿，市場的所有法人都把它列為標配，「在這段期間，我們當然就是盡量擁抱它，加碼它。」

陳威良推估2028年或2029年台積電每股純益（EPS）有機會上看100元，隨著本益比推升至26倍至28倍，屆時股價可望挑戰3,000元。

2、好公司遇壞事，大跌大買

4月股災時，陳威良出脫債券ETF，資金轉進台積電，「遇到股災就是要抄傢伙撿便宜，不知道買什麼？買台積電就對了！」陳威良說，好公司遇到倒霉事，且CNN恐懼與貪婪指數跌到4，屬於「極度恐懼」，反而應該找買點，他也笑說自己想歐印，卻被老婆阻止，「所以先買一半！」

陳威良逢低卡位台積電，以低點780元計算，短短3個月漲至1,100元，漲幅達40％，2018年抱緊台積電、累積30張不賣，股價至今翻滾5倍之多。

3、跟著主力大戶安心買

而在市場震盪中，也要懂得找節奏，陳威良教戰，主力大戶就是聰明錢，可以緊盯大股東的動作跟著買。

例如疫情期間，台積電股價走弱，魏哲家曾公告質押台積電股票，第一時間外界嚇一跳，台積電變差了嗎？大股東要套現出來嗎？「原來魏哲家質押3.6億的資金，是為了再進場大買台積電，因此我也跟著買在價位300多元。」

另外，陳威良再用1招評估底部的甜蜜點，當外資持續大賣，股價卻跌不下去時，「表示市場上有比外資更粗壯的手，接走了籌碼，可能是政府基金啦！國安基金啦！起碼刀子落地不會動了，有主力大戶撐盤，再進場把它撿起來就很安全。」他說。https://youtu.be/BlUYCexx7Ww

▲單位：元。資料來源：股市全威陳威良。



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