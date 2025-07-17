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歐洲軍火工業城欣欣向榮　北約峰會允諾提高軍備支出

圖／先探投資週刊 提供

北約國家的國防工業不只扮演著經濟火車頭角色，也成了激勵類股大漲的利多題材；此外，也使得不少原本黯淡無光的城市，恢復了活力。

文／蘇彬貴

一方面是飽受著「北極熊」血淋淋潛在性侵略戰爭的威脅；另一方面，則是來自美國總統川普政策上改弦更張的龐大壓力，迫使現在的歐洲各國，必須開始花大錢來保護自身的安全；而如此自第二次世界大戰以來首見的大轉變，正大幅度地改變整個歐洲的許多方面。

根據總部位於華盛頓特區的智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies; CSIS），於今年六月初發布的最新研究報告指出，自二二年俄烏戰爭爆發以來，雙方軍隊傷亡人數累計已經接近一四○萬人；其中，俄軍約達一○○萬、烏軍約四○萬人。而隨著戰爭不止息（未如川普所盤算），死傷的人數只會繼續攀升（如果將民眾的人數也算進去的話，烏克蘭死傷的人數將更為可觀）。

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高還要更高

而就在這個生死存亡的關鍵時刻，川普重返白宮後，許多政策卻都與前總統拜登（Joe Biden）大相逕庭；其中的一個，即是他不願意再讓美國政府為北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization; NATO），繼續扛著國防軍備的沉重負擔。這一回川普赴荷蘭海牙出席北約領袖峰會，就「促使」了成員國承諾，要將占據其國內生產毛額（ＧＤＰ）高達五％的經費，完全使用於國防的支出上，這比先前的二％目標，更大幅增加達三個百分點。

受到如此大利多的激勵，當地軍工類股的股價不再繼續狂飆，恐怕也難。以德國規模最大的軍事工業廠商萊茵金屬（Rheinmetall AG; RHM.GR）股價為例，繼去年三二七．六歐元，抑或達一一四％以上的上漲幅度之後，今年以來，又更進一步暴漲了近二○○％，並創下第四年持續上漲的紀錄；而六月二日盤中，該公司的股價更以一九四四歐元，進一步刷新歷史最高峰。

除了萊茵金屬之外，Hensoldt AG，及RENK Group AG等其它德國的軍工類股，股價也都同樣持續刷新歷史最高峰，並成了推升德股大多頭行情最強的族群。此外，諸如：瑞典的紳寶公司、法國的航空國防業者賽鋒等其它歐洲的軍火類股，股價的表現也都毫不遜色。而除了相關類股如夢似幻的飆漲行情之外，這一波歐洲軍火狂潮造就了該區不少國防工業城鎮的繁榮，也同樣令人大感驚艷。
諸如：法國的布爾日（Bourges），總人口六萬四千人左右，以及位於德國、總人口更僅不到四千人的翁特爾呂斯（Unterluss），皆是這類原本黯淡無光，如今卻一下子轉趨欣欣向榮、充滿活力的地方。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2361期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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