LINE Pay用戶數1310萬問鼎最強電支　業界緊盯1關鍵

▲LINE Pay獲准申設電支業務。（圖／業者提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今（17）日許可連加網路（LINE Pay）申請設立專營電子支付機構「連加電子支付公司」（LINE Pay MONEY），不過LINE Pay與LINE Pay MONEY各為獨立公司，LINE Pay最大挑戰是如何吸引現有1310萬用戶完成新申設LINE Pay MONEY，但有電支高層推估，以line擁有台灣最強勢通訊軟體地位，估計LINE PAY MONEY上線半年後將成最強電支業者。

簡單來說，現有LINE Pay屬於第三方支付，一般民眾使用LINE Pay消費是以「綁定信用卡」做為支付工具。至於新核准連加電子支付公司（LINE Pay MONEY）是屬於電支帳戶，具有儲值帳戶，可結合原有通訊軟體裡朋友名單進行轉帳，至於消費時可以選擇用綁定信用卡、銀行帳戶或儲值帳戶扣款。

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LINE Pay 是第三方支付，無法提供儲值帳戶，所以現階段是借道一卡通iPASS MONEY電支帳戶進行帳戶儲值、朋友之間轉帳，但隨著LINE Pay取得電支執照，勢必與一卡通分家，而一卡通日前也正式公布與LINE Pay在今年年底分家，希望690餘萬用戶能在年底前完成iPASS MONEY的APP下載。

根據金管會通計，以用戶數來看，前五大電支帳戶依序是一卡通、街口支付、全支付均有逾600萬用戶居前三名，第四、五名分別是悠遊付以及玉山銀行。

業者分析，line擁有台灣最強勢通訊軟體地位，LINE Pay可望推動現有1310萬用戶另開立LINE Pay MONEY，估計最快半年時間就可以坐穩電支王寶座，而一卡通將是最大受害者。



