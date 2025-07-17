陽明斥資近5百億台幣　向韓華海洋造船訂購7艘LNG雙燃料貨櫃船

▲陽明海運斥資近5百億台幣，向韓華海洋造船訂購7艘LNG雙燃料貨櫃船。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)執行新世代船舶布建計畫，於今(17)日召開的董事會決議將向韓國韓華海洋造船公司訂造7艘15,000箱(20呎櫃)LNG雙燃料全貨櫃輪，總造價在448.5-499.6台幣之間，後續將於締約後配合陽明營運船隊汰舊更新計畫與業務推展需求，於2028-2029年間陸續交船。

陽明表示公司穩健發展貨櫃運輸本業，力求營運規模的成長契合全球貿易需求與經濟發展趨勢，並以提供客戶完整及高效率之全球運輸服務為核心，故持續積極提升船隊競爭力與呼應溫室氣體減排趨勢。

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本次新船布建規劃，15,000箱級全貨櫃輪採LNG雙燃料，加計陽明海運目前預計2026起陸續交船之5艘同型LNG雙燃料全貨櫃船，將可提供未來東西向主力航線穩定之運力服務，而使用LNG替代能源相較同型船使用傳統燃油可發揮將近20%之溫室氣體減量效果，符合陽明海運持續降低碳排強度目標，亦有助於因應國際環保法規趨嚴之挑戰。

陽明海運積極強化運輸服務品質，期能透過本次世代船舶布建計畫，汰換老舊船舶使船隊年輕化，滿足國際環保法規需求，亦可分散整體船隊之能源風險，在全球供應鏈重組與市場不確定經營環境中，強化陽明海運整體競爭力及營運韌性，持續朝成為全球商戶首選且具關鍵影響力的運輸集團邁進。

陽明這次訂造的7艘，每艘造價約在1.95到2.19億美元之間，約新台幣57.08到64.07億之間；公司2023年5月向韓國現代重工訂造的5艘15,500箱LNG雙燃料船，裝載量多500箱，每艘造價約在1.86到1.89億美元之間，當時公告約為新台幣57.46到58.20億美元之間。