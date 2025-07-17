安瑞、揚智、瑞祺電通宣布三方結盟　打造AI驅動資安平台

▲揚智科技。（圖／取自揚智官網）

記者高兆麟／台北報導

安瑞科技（Array Networks Inc.）宣布與揚智科技（ALi Corp.）、瑞祺電通（CASwell Inc.）三方攜手，組成策略聯盟，共同打造台灣首個「從晶片到應用」的資安解決方案平台，預計將優先布局家庭數位視訊、智慧製造、醫療、教育與中小企業市場，為全球AIoT與OT資安防護提供新一代可負擔、可擴展的全方位產品。

三方合作下，揚智科技以自研Arm-based SoC，整合安全加密引擎、TPM、Secure Boot 以及AI應用；瑞祺電通具備產業級網通與邊緣運算平台設計與製造實力；安瑞科技提供包含ZTAG零信任閘道、AI DLP、WAF、SSL VPN等企業級資安防護技術。

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安瑞董事長黃建喬表示：「資安應從硬體設計階段落實，我們的目標是讓中小企業與家庭也能負擔得起企業級防護。」顯示此次平台針對中小型企業、校園、家庭、診所、工廠等場域提供一站式資安解決方案，形成晶片、設備到應用層的完整防護鏈，將資安從附加選項提升為標準配備。

瑞祺電通總經理洪德富進一步指出：「瑞祺電通在過去的 IT & OT 解決方案已與全球知名資安商合作，如今我們進一步與在地晶片與資安平台夥伴攜手，共同開發適用於新興市場的可信賴設備，是強化國內外資安供應鏈的具體實踐。」

目前三方已著手進行資安平台與產品開發，預計將於 2026 年推出首款解決方案，揚智科技執行長連建欽提到：「我們在機上盒與多媒體平台的SoC設計經驗，已成功延伸至語音、AI顯示與智慧家庭應用。此次將晶片導入資安場景，是揚智邁向AIoT核心供應鏈的關鍵轉折。」

除了深耕本地市場，三方亦同步部署海外拓展計畫，將透過樺漢集團新加坡子公司以及安瑞科技既有市場佈局擴展至中東、東南亞與印度等成長型市場。象徵台灣ICT產業鏈資安能力的整合與升級，也開啟本土資安平台自主化的新起點。