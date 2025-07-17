戰爭與欠稅問題以色列埃拉特港傳周日關閉　但不影響貨櫃進出

▲以色列埃拉特港將關閉，但不影響貨櫃貨進出。圖為以星航運船隻。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

據以色列主要商業雜誌《環球報》(Globes)報導，以色列在紅海唯一的海上門戶埃拉特港(Eilat)將在周日關閉，經營該港的私人公司因戰爭因素今年以來僅有6艘船彎靠，埃拉特市政府因港口公司未繳市政稅而沒收了其銀行帳戶。貨櫃船公司指出，以色列進出的貨櫃貨主要是從地中海這邊的海法(HAIFA)與阿什杜德(Ashdod)港進出，不受影響。

埃拉特市位於紅海的港口曾經是以色列車輛進口和戰略軍事行動的關鍵門戶，但在加薩戰爭和胡塞武裝對地區航運的持續威脅之後，這個港口的活動急劇減少。

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以色列國家緊急管理局(National Emergency Authority)在一封信中證實，此次關閉預計將停止所有服務，包括拖船作業和對以色列海軍和歐亞管道公司(EAPC)的後勤支援。ICL死海工廠的鉀肥出口也將受到影響。

今年只有6艘船停靠在埃拉特，港口收入大幅下降。儘管之前有國家支援，包括貸款擔保和延期使用費，但政府現在正在向港口的私人運營商Nakash兄弟施壓，要求他們解決債務問題。交通運輸部召開了一次緊急會議，為阻止這一關鍵的戰略資產關閉做最後的努力。

不過海法港情況也不樂觀，胡塞武裝在5月19日宣布，對以色列北部的海法港實施海上封鎖，並將其列為攻擊目標，丹麥馬士基航運6月20日宣布，由於以色列與伊朗衝突加劇，決定暫停旗下船隻停靠以色列海法港。