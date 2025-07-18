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魏哲家談機器人掀熱潮！　3檔概念股直攻漲停

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家在昨（17）日法說會看好人形機器人發展前景，激勵今（18）日相關概念股走強，正崴（2392）、昆盈（2365）、和椿（6215）直攻漲停，所羅門（2359）、彬台（3379）、穎漢（4562）等聯袂大漲。

魏哲家昨日在法說會按讚人形機器人發展前景，表示雖「現在談機器人還太早了」，但他透露曾有客戶私下向他表示：「電動車根本不算什麼，機器人會是電動車的10倍市場。」魏哲家預期，未來首波應用場景很可能將會落在醫療領域 ，他甚至不改幽默本色打趣地說，「或許有一天，像他這樣的老人家，就會需要醫療人形機器人的照護功能。」

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魏哲家看好機器人前景，帶動台股盤面相關概念股走強，連接線廠正崴（2392）受惠於旗下新事業體「星科國際」（SYNC ROBOTIC）強攻四足機器狗領域，備受市場青睞，今日股價開盤即亮起紅燈，至上午10點，排隊搶進委買單近7000張。

自動化系統供應商和椿早盤衝高漲停，鎖死110元漲停價，委買單約7000張，而公司董事長程天縱昨也表示，看好人形機器人產業前景成長可期；公司也預期，今年整體營收和獲利可較去年成長，

昆盈搭上AI與機器人話題熱潮，跳空開高，開盤即拉漲停價38.10元，股價創波段高點。

關鍵字： 台積電人形機器人概念股股市未來

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