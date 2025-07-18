LINE PAY獲電支執照　展開慶祝行情上攻逾5％

▲LINE PAY取得電子支付執照，有助業務成長。(圖／資料照)

記者巫彩蓮／台北報導

第三方支付業者LINE PAY（7722）申請設立專營電子支付業務有了突破，金管會核准其子公司「連加電子支付股份有限公司」得以經營電子支付機構業務，受到此一消息面利多激勵，今（18）日LINE PAY股價勁揚逾5%，最高來到743元，截至10點半左右，成交量逾900張。

LINE PAY屬於第三方支付，無法提供儲值帳戶，目前借道一卡通iPASS MONEY電支帳戶進行帳戶儲值、好友之間轉帳，LINE PAY取得電支執照，將與一卡通分家，日前一卡通正式宣布與LINE Pay在2025年年底分家。

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由於LINE PAY擁有1310萬用戶，未來如何吸引用戶申設LINE Pay MONEY將是一大挑戰，惟line擁有台灣最強勢通訊軟體地位，LINE PAY MONEY上線後將引發電子支付業務版圖挪移。

LINE PAY第二季營收14.76億元，季增1.1%，年增40.5%，稅後純益為1.6億元，季減22.7%，年增52.3%，EPS為2.66元，累計上半年營收為29.35億元，年增33.5%，上半年的稅後純益為3.67億元，年增率57.5%，EPS為6.12元。



