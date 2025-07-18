37歲經理年薪150萬擁2房「開6條件找嫩妹」！全場傻眼：有夠雷

▲希望另一半年紀30歲以下。（示意圖／翻攝pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

不少人會列出交往條件，希望可以找到理想的對象，一名男網友表示，今年37歲年收150萬元且擁有2間房子，想找年齡18至30歲之間，身高減掉體重數字大於112，皮膚白皙、細腿、大眼睛、小嘴巴，且頭髮要過肩的伴侶。貼文引起一票網友狂罵，「要求爆多欸，那種女神一堆人搶著」、「37了還要求很頂的嫩妹」。

一名男網友在Dcard發文尋找另一半，今年37歲，身高175公分、體重76公斤，現任某上櫃公司經理，年薪約為150萬元，成大中文系、台大在職專班碩士畢業，屬於精壯體型，「年輕時容易被女生回頭。」他擁有兩間公寓，其中一間出租，租金年收入約40萬元，另一間自住；存款約350萬元，每年被動收入約20萬元。

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他列出理想對象的條件，年齡介於18至30歲之間，身高150至160公分，且身高減體重得大於112，「學歷則是近十年不會倒的學校都可以」，希望對方個性善解人意、體貼。外在條件則偏好皮膚白皙、可愛、細腿、大眼睛、小嘴巴，且頭髮至少要過肩，年薪有30萬元即可。

貼文曝光，網友卻狂罵，「37歲150萬不是錯，但是37歲150萬卻活成了350萬的態度就...」、「自我感覺太良好+無法認清自己的市場價值，碩專班有錢就能讀了，沒啥好拿出來講的」、「37歲再配上這樣的經濟條件真的很普通，但卻想找小七歲以上及美女的外表？」「那個身高體重，不會過瘦嗎？150公分，超過38公斤就沒了欸」、「只談錢、談身家背景，然後女方條件的重點放在外表，怎麼看都像是一個中年小康大叔來買老婆」。