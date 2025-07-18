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裕山取得三大專案約9億元　看好推升營運動能

▲▼裕山董事長劉原宏。（圖／記者高兆麟攝）

▲裕山董事長劉原宏。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

裕山環境工程（7715）今日表示，在全球環保意識高漲與政策推動下，裕山積極布局海外市場，已在中國湖北完成首宗整治案，並與德國IEG合作開發地下水循環井技術，本月已完成設備出口，未來將拓展至東南亞市場，鎖定台商與外資企業，擴大國際影響力。

裕山的技術優勢與市場布局策略，已開始轉化為具體成果。公司於近期陸續取得業務案件約9億，展現其在環境整治與循環經濟領域的領導地位。

裕山今日也透露，已成功得標由台中市政府主導的「臺中市固體再生燃料設置計畫」，總金額達新台幣 3.08 億元，此案不僅強化公司在中部地區的市場佈局，更展現其在循環經濟與環保技術領域的卓越實力。裕山也成功取得高雄市政府推動的「 高雄市仁武推動廢棄物資源化設施促參BOT案」第一階段評選的第一順位資格，此案為高雄市垃圾處理設施的重大建設，採 BOT 模式，於本月17日召開公聽會，預計於2026年正式開標。裕山表示，此案若順利得標，將帶來每年約2億元以上營收，成為公司在資源循環與永續經營領域的重要里程碑。

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裕山環境工程於7月17日發放每股現金股利新台幣2.98575949元，以除息前股價計算，現金殖利率高達 6.94%，展現公司穩健的財務體質與對股東回饋的承諾。

關鍵字： 裕山

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