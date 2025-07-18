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花蓮今年迎接10艘郵輪、蘇澳5艘　提振地方觀光

▲今年4月中花蓮港以迎賓舞歡迎星凝天蝕2號靠泊。（圖／港務公司）

▲今年4月中花蓮港以迎賓舞歡迎星凝天蝕2號靠泊。（圖／花蓮港務分公司提供、曹夢麟拍攝

記者張佩芬／台北報導

花蓮港今年將迎接10艘國際郵輪，其中5航次為探索型郵輪，4月17日到港的第一艘國際郵輪星凝天蝕2號(SCENIC ECLIPSE II)就是探索型郵輪，該郵輪接連於6月19日及6月21日密集三度到訪花蓮港，旅客對花蓮的天然景色及原住民文化留下深刻印象，認為花蓮觀光魅力無窮。蘇澳港今年預計有5艘國際郵輪靠泊，總旅客人次可望突破3200人，提振地方觀光。

太魯閣國家公園受113年0403地震損壞嚴重，經修復，已在今年7月1日重新開放遊客進入太魯閣台地及遊客中心、天祥遊憩區、西寶以西之景點、崇德遊憩區、同禮部落、山海聚落小旅行等景點。部分受災嚴重區域如中橫公路沿線的長春祠、砂卡礑步道、燕子口、布洛灣、錐麓古道與九曲洞等地，尚在進行地質評估與復建作業，仍處封閉狀態，暫不對外開放。

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大型國際郵輪如11.5萬噸級鑽石公主及8.3萬噸級威士特丹將於115年陸續重返花蓮，每航次將帶來數千名旅客。雖然太魯閣國家公園目前多處景點仍處修復階段，花蓮仍有花東縱谷，如林田山、六十石山等可吸引國際旅客之潛在景點，花蓮港務分公司將持續優化港口場站設施，提供觀光諮詢及便利陸上交通服務，與觀光署及花蓮縣政府共同行銷花蓮景點，爭取更多國際郵輪停靠，讓更多外國旅客親身體驗花蓮天然美景，提振花蓮地方觀光。

港務公司說明，花蓮港現有兩座通關服務站，一座位於花蓮港#23碼頭後線，專門服務大型郵輪旅客，通關效率為1200人/小時。另於113年1月完成14碼頭旅客通關服務站，主要服務對象為跳島郵輪旅客，於蘇花海運備援機制啟動時，亦提供蘇花備援旅客候船使用，該通關站通關效率為600人/小時。 花蓮港郵輪靠泊軟硬體兼備，竭誠歡迎各式郵輪靠泊。

▲日本商船三井株式會社所屬的「日本丸郵輪」去13年6月30日首次造訪蘇澳港照片。（圖／基隆港務分公司）

▲日本商船三井株式會社所屬的「日本丸郵輪」去13年6月30日首次造訪蘇澳港照片。（圖／基隆港務分公司）

港務公司基隆分公司也積極推展蘇澳港郵輪業務。蘇澳港旅運中心自去年6月正式啟用以來，逐漸成為國外郵輪業者注目的新興靠泊選擇。近期已有多家郵輪公司與旅行業者陸續前往宜蘭踩線，實地勘察港區與周邊景點，展現對蘇澳港發展潛力的高度關注。

113年蘇澳港共接待1,238位國際旅客，另配合蘇花海運疏運完成7,589人次的國內旅客運輸，充分展現蘇澳港旅運中心的服務量能。展望114年，預計有5艘國際郵輪靠泊，總旅客人次可望突破3200人。

為強化港區旅客服務並整合在地觀光資源，基隆分公司與宜蘭縣政府攜手合作，於今年3月啟動觀光踩線活動，邀集多家旅行社及船務代理公司參與。活動中，與會業者親自體驗宜蘭的觀光魅力，深入了解港區接待設施、交通動線與觀光路線，評估未來合作與行程設計的可行性。

基隆分公司表示，將持續與國際郵輪業者洽談合作，結合地方政府力量，規劃完善的交通接駁與觀光服務，積極打造「郵輪來宜蘭」的新旅遊趨勢。隨著更多郵輪業者陸續前來考察，蘇澳港正逐步展現新興國際郵輪靠泊港的潛力。

展望未來，港務公司將持續爭取更多品牌郵輪將蘇澳港納入例行航線停靠港，期盼透過郵輪旅遊帶動宜蘭觀光產業升級，並促進國際觀光市場接軌，打造港區與地方共榮的新局。

關鍵字： 花蓮10艘郵輪、蘇澳5艘，提振地方觀光

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