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台灣精品連4年冠名贊助中職明星賽　明年春參加德國健身康體博覽會

▲貿協董事長黃志芳為中華職棒明星賽開球。（圖／貿協提供）

▲貿協董事長黃志芳為中華職棒明星賽開球。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行的「台灣精品」計畫連續4年(2022-2025)冠名贊助中華職棒明星對抗賽，展現對台灣運動產業發展的長期支持，球場B2設有形象展位，展示11家獲獎企業產品。明年4月還將帶領台灣精品參加「德國國際健身與康體博覽會(FIBO)」，持續推廣台灣運動健身產業及創新產品的國際能見度。

貿協積極推動我國運動健身產業發展，透過持續於國內及國際間運動賽事活動推廣臺灣產業優質形象，及各類多元活動宣傳台灣創新產品，進一步向展示台灣運動產業的卓越實力。

昨(19)日貿協董事長黃志芳於賽事首日代表台灣精品開球，象徵全力支持台灣體育產業發展、以創新為台灣加油打氣。今年邀集11家榮獲台灣精品獎的企業共同參與，結合科技、設計與公益元素，打造棒球盛會。

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中華職棒去年首次前進大巨蛋，超過6萬人進場，創下明星賽最多人紀錄，台灣精品冠名具效果；社群媒體宣傳獲粉絲正面回應，3天破20萬次點閱。由於去年活動的成功，今年8萬張票於1小時內秒殺，一位難求，台灣精品冠名效益再創新高。

▲福熊與球迷熱情擊掌，每一掌都代表一份關懷，活動達標後，精品獎企業亞泰半導體響應捐贈善款。（圖／貿協提供）

▲福熊與球迷熱情擊掌，每一掌都代表一份關懷，活動達標後，精品獎企業亞泰半導體響應捐贈善款。（圖／貿協提供）

本屆活動焦點為台灣精品吉祥物福熊發起的全球串聯公益行動「Give me five！A better life.」。福熊與球迷熱情擊掌，每一掌都代表一份關懷。活動達標後，獲獎企業亞泰半導體響應捐贈善款，展現台灣企業實踐CSR的溫度與深度，讓這份溫暖從球場延伸至社會的每個角落。

吸引中職明星賽球迷朋友共同擊掌的活動達標後，台灣精品獲獎企業-亞泰半導體響應捐贈善款給白化症曙光協會及基督教芥菜種會-失家兒童各5萬元(共10萬)，展現企業社會責任。

大巨蛋內台灣精品標誌隨處可見，包括入口處、球員球衣、啦啦隊應援區。球場B2設有形象展位，展示11家獲獎企業產品，例如大同輕享料理組、蒔器LUFT Mask光觸媒空氣淨化器、禾聯碩R32變頻空調等。

▲台灣精品今年推出「Go Healthy with Taiwan全球徵案」活動，目前正在進行中，獎金高達3萬美元。（圖／貿協提供）

▲台灣精品今年推出「Go Healthy with Taiwan全球徵案」活動，目前正在進行中，前三名各可獲得獎3萬美元。（圖／貿協提供）

為提升台灣大健康產業形象、推廣台灣大健康產品及解決方案，與促成跨國合作商機，台灣精品今年推出「Go Healthy with Taiwan全球徵案」活動，邀請全球提案人應用台灣企業之產品或解決方案，達成促進當地城市、社區、企業、機構等健康福祉之目標。

這項活動目標盼吸引來自5大洲500件以上國際提案，前三名最佳提案各可獲得獎金3萬美元，活動於5月15日開始至8月14日截止。徵案相關流程及訊息可至活動報名官網瀏覽：gogreen.taiwanexcellence.org。

關鍵字： 台灣精品中職明星賽明年春德國健身康體博覽會

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