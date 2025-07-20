「FUN!嗜100」多元嗜好與手作魅力　吸引逾7千民眾與親子入場

▲積木國王大黑白在色彩繽紛的星際塗鴉牆前與民眾合影，為「FUN!嗜100」的共創藝術活動畫下精彩句點。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的第二屆「FUN!嗜100 (Hobby & Fun Festival)」今(20)日在台北世貿一館圓滿落幕。為期三天的展覽集結65家參展品牌與超過百場手作課程，吸引超過7000名民眾與親子入場，觀展人潮相較上屆顯著成長。該展以多元的嗜好、手作與藝術為核心，打造今夏最具療癒力與創造力的嗜好大會師，也是手作藝術展示的夏日響宴。

今年以「嗜好宇宙」為主題，「FUN!嗜100」串聯手作品牌、原創設計、風格選物與觀光工廠等豐富展出內容，從積木拼圖、文創商品到職人工藝應有盡有，讓觀眾在逛展同時，也能親自動手創作，沉浸於手作所帶來的專注與成就感。展場中的星際塗鴉牆更是吸引大人、小孩盡情揮灑創意、共同創作，將繪本插畫家Miya為展覽設計的塗鴉牆變得五彩繽紛。

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展期間邀請多位手作創作者與藝術家與民眾近距離互動，日本馬賽克織補藝術家MIMURA現場親自授課，帶領民眾學習獨特技巧並體驗織補藝術之美。

▲知名纖維藝術家劉棟展出的〈蒙娜麗莎的微笑〉，讓民眾體驗視覺錯位，有如魔術般的驚喜。(圖／貿協提供)

國際級纖維藝術家劉棟展出多幅令人驚艷的拼布代表作，其中以馬賽克拼貼手法創作的〈蒙娜麗莎的微笑〉更是別出心裁，吸引民眾駐足，運用手機視角，體驗視覺錯位的趣味。日本袖珍黏土藝術家關口真優的簽書會吸引了熱衷粉絲與學生，甚至有來自馬來西亞的鐵粉帶來自己的作品與關口老師分享，氣氛溫馨熱絡。

「積木國王大黑白」親子見面會展現了大黑白的創作熱情和個人魅力，吸引超過300位大小樂高迷前來同樂，現場人氣爆棚，笑聲不斷。

參展商對本屆展覽表現高度肯定，有參展的創作者表示，這場展覽能同時觸及年輕創作族群與親子家庭，是難得的展示平台，且參觀民眾購買力強勁，銷售與人流表現均符合預期；也有參展商稱讚該展為品牌與觀眾營造良好交流體驗，對於整體展覽品質給予好評。

不少參觀者更對於手作的帶來的沉浸體驗和樂趣感到驚喜，也有民眾表示透過現場的DIY課程讓人找回久違的平靜與專注，讓身心靈都獲得滿足。

下屆「FUN!嗜100」預計於明年7月17至19日在世貿一館辦理，將持續拓展規模與內容，展出更多嗜好與手作，讓更多人從創作中找到療癒與靈感。更多資訊及報名參展可至官網（https://www.hobbynfun.com.tw/）查詢，亦請持續關注展覽社群粉絲專頁。