4檔企業谷底翻身　老謝點名「台光電是一個傳奇」

▲財訊董事長謝金河。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

上市公司市值變動大，財信傳媒董事長謝金河（老謝）今（21）日在臉書上以「企業大洗牌的年代」為題，點名4檔由低點翻身個股與2檔小而美的公司，其中台光電（2383）從2003年鋰新電池經營危機股價剩4.36元轉型高速銅箔基板跑到1025元，市值高達3554億居台股26名，老謝以「傳奇」形容該公司。

謝金河指出，2025是一個巨變的年代，除了川普的關稅，還有輝達創辦人黃仁勳帶動的AI浪潮奔馳，更有中國無極限的內捲襲捲而至，台灣的產業也出現空前變化！有的公司如旱地拔蔥突然而起，有的如山上滾下，看著市值的起落，有如走馬燈，每天都有新戱碼。

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老謝表示，台光電是朱厚人創辦，因為投資鋰新電池，在2003年出現危機，交棒給董孝誼的夫人，也就是董定宇的母親，後來董定宇回來接班，鎖定高頻高速銅箔基板，成就今天的霸業。

鋰新電池出事的時候，台光電跌到4.36元，如今跑到1025元，市值高達3554億元，全台市值排行26。銅箔只是印刷電路板上游材料，但台光電掌握高階銅箔，市占率41.8%，在AI伺服器的銅箔市場遙遙領先對手，躍升世界級大廠，謝金河說：「同業看不到他的車尾燈，這是一個傳奇。」

生產交換器的網路設備廠智邦科技（2345），最慘的時候，智邦股價4.98元，公司岌岌可危，但黃安捷改造公司有成，專業經理人奮起，如今股價800元，市值4478億元，全台灣排名跑到第17，這是一家了不起的企業。

謝金河指出，這些年改變產業最大的力量來自AI，在AI供應鏈有角色的快速崛起，林憲銘的緯穎（6669）市值4813億元，搶到15名，緯創（3231）追上台塑石化，市值3747億元，當年分家，只分到最不起眼的代工事業，如今已不可同日而語。

伺服器帶出的散熱也讓散熱大廠奇鋐（3017）大翻身，市值跑到3459億元，緊追台光電。因為AI而起的還有川湖（2059），健策（3653）等，這些小而美公司都因AI而貴。今年台灣出現很多千元的公司，這是很不可思議的事，一家企業能賺一個股本已經很不不起，今年賺超過10個股本的企業好多家，千元股價的企業廿多家，這是很難以想像的事！

但是受到中國內捲的產業仍在掙扎，中鋼（2002）市值已破3000億，台泥（1101）剩下1771億元，但負債逾3000億元，壓力正與日俱增。台塑（1301）四寶必須努力找出路。