台股力戰新高！　國泰金：47%民眾看好年底前衝破2萬4

▲國泰金7月國民經濟信心調查，47%受訪者認為下半年台股突破24000點。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美國科技股走高，台股回到23000點大關之上，創下近五個月新高，景氣展望與股市樂觀指數同步持續走揚，風險偏好亦升溫，國泰金7月國民經濟信心調查結果出爐，發現有47%民眾認為2025下半年台股高點高於24000點。

國發會最新公布的5月景氣對策信號降至綠燈，領先指標微降，但同時指標上揚，國泰金7月調查顯示，景氣現況樂觀指數反彈至-31.5，展望樂觀指數同步走揚至-28.1。大額消費意願指數上升至2.0，耐久財消費意願指數則持平在-19.6，買房意願小幅下降至-47.6，賣房意願同步走低至-29.4。

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主計總處於2025年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%，國泰金7月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.58%，有64%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.26%，有62%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

隨著川普貿易政策不確定性縮減，貿易談判結果陸續出爐，全球經濟數據短期穩健，國際股市呈現上揚，國泰金7月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至4.9，風險偏好指數轉佳至5.5。

國泰金時事題，針對「民眾對於2025下半年台股加權指數高低點的預期」進行調查，7月的調查結果顯示：31%的民眾認為台股指數下半年高點將介於23000(含)至24000點區間，其次為22%的民眾認為高點低於23000(含)點，僅14%民眾則預期高點會在26000(含)點上方；換言之，有47%民眾認為2025下半年台股高點高於24000點。

至於2025下半年台股低點預期，國泰金7月的調查結果顯示：32%的民眾認為台股指數下半年低點將在19000點下方，其次為22%的民眾認為低點落在20000(含)至21000點區間，20%預期低點會介於19000(含)至20000點區間，也就是說，有52%民眾認為台股低點會在20000點之下。

