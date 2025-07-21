台積電副總李文如離職疑轉戰輝達　業界估損失3800萬元股票

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）資材管理副總李文如在7月中無預警請辭，據傳她將轉戰輝達（NVIDIA），出任台灣區總經理一職。台積電則在她離職隔天以極快速度，將其從官網「經營團隊」名單下架，並同步公告收回其所獲的限制員工權利新股，根據推算，李文如整體股票損失可能超過3800萬元。

根據台積電7月14日公告，一名員工因「未達既得條件」，遭公司收回33張限制員工權利新股（Restricted Stock Units, RSU），等同於33,000股。以台積電18日收盤價每股1155元計算，該員工損失金額約為3811萬元。由於公告日期與李文如離職時間吻合，市場普遍解讀，此次新股收回對象即為李文如本人。

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查詢公開資訊觀測站顯示，這批限制員工權利新股的發行日期為2024年9月1日，恰與李文如升任資材副總時間相符。依照台積電公司內部章程，主管獲配的限制員工權利新股需任職滿一年後，才可解鎖第一階段50%股份，滿兩年與三年後分別可解鎖25%。由於李文如提前離職，任期未滿一年，故其所獲新股依法全數被收回，一張也無法取得。

除了最新這批限制員工權利新股外，李文如在2022年與2023年亦曾獲配限制新股，考量她此次提前離職，這些尚未達既得條件的配股也可能遭受損失，使整體股票損失遠超3800萬元。

根據台積電年報，李文如目前實際持有9310股普通股，截至6月底市值約為1075萬元。針對李文如離職與新職去向，台積電並未證實，僅低調回應「不評論離職員工」。