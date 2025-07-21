AI揪出！美髮業供應商漏開發票上億元　連補帶罰1275萬營業稅

▲圖為中華民國財政部。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI查稅建功！北區國稅局指出，近期有美容美髮與清潔用品批發進口商短漏開統一發票，遭AI系統揪出漏報高達1.7億元的營業額，核定連補帶罰1275萬元營業稅，由於當事公司對查獲漏稅全部承認，未再申復，為近期靠AI查稅的成功案例。

北區國稅局指出，日前針對美容美髮業上游供應商進行AI選案分析美容美髮業上游供應商進行選案分析，並以AI選案功能提供客觀的逃漏稅機率作為參考，鎖定高風險案件，進而掌握甲公司經營進口美容美髮與清潔用品批發，其品牌具有市場知名度，且銷售管道多元；進一步分析發現，該公司實繳稅額偏低與申報銷售額顯不相當，且其開立二聯式發票比例異常偏高。

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經北區國稅局加強運用跨稅目資料庫，並結合金流、物流與資訊流等資料勾稽查核，查獲該公司111年至112年間銷售貨物未依規定開立統一發票，短漏報銷售額合計1.7億元，除應補徵營業稅額850萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重裁處罰鍰425萬餘元，連補帶罰合計1275萬元。

「以往人工選案一案一案看，花很長的時間才揪得出來，現在AI查核，可以加速抓出不對勁的案件，進一步促成追查徵收。」基層稅務人員指出，過去營業稅追查很辛苦，若上下游業者連成一氣勾稽不容易，但現在AI查核，營業稅進項勾稽、上游出貨異常，系統都會示警，節省人力並提升效率。

北區國稅局指出，統一發票第9條規定，營業人上下游要開立二聯式發票，這次AI系統看的就是美容美髮上游公司海關進口報單已證明有進貨，但銷貨有沒有依規定開發票給下游，發現「進、出貨情形異常」，稅務人員再進一步追認，確定漏報事實。

由於稅法查核有5年期限，但此案發生不到3年就被國稅局揪出，也成為稅務圈的話題。稅務人員透露，這家漏稅公司的統一發票開立原則「與眾不同」，銷項減除進項之後的加值率比它的同業還低，系統勾稽警示很快就跳出來，業者難以抵賴，也看出追稅效率明顯提升。