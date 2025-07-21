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胡亦嘉轟北檢侵害人權　喊「出國為街口募資」籲法院解除境管

▲街口集團創辦人胡亦嘉先前涉犯《證券交易法》，一審仍在台北地院審理，今（21日）出庭調查是否延長限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁。（圖／記者黃哲民攝）

▲街口集團創辦人胡亦嘉（圖左）先前涉犯《證券交易法》，一審仍在台北地院審理，今（21日）出庭調查是否延長限制出境、出海，他願增加交保金換取解禁。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳瑩欣／台北報導

街口金科負責人胡亦嘉因案遭列出入境管制，胡今（21）日在個人社群平台上發表849字言論，指「台灣整體ETF持有人約 1544萬人，已成全民運動，而唯獨我買ETF就要遭到北檢搜索與限制出境」並痛批北檢侵害人權。胡亦嘉更表示，為籌資協助街口脫困，須親自出國募資，籲法院解除限制出境。另針對與泰山公司的民事糾紛，胡強調屬投資合約，無挪用資金情事。

以下是胡亦嘉於社群平台上發言全文：

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今日法院發言

本案應當還是回到本件刑事案件，本人最初被檢調搜索、限制出境，原因僅僅為本人購買了ETF基金。基金有賺有賠，沒有內線交易問題，沒有關係人交易問題，這是最基本的常識。既是如此，買ETF怎麼有任何可能會變成非法獲利？截至2025年6月底，台灣整體ETF持有人約 1,544萬人，已成全民運動，而唯獨我買ETF就要遭到北檢搜索與限制出境，這確實完全沒有任何法律依據，而只是針對性的侵害人權。

後續檢方僅因半年期間的基金銷售中，有三天有少數券商申購基金未成功，即指控本人「不公平」並扣上背信罪名。縱使本人優先讓所有散戶認購到無人認購為止，縱使法規明確規定投信有權不接受申購，絕無違法，縱使當時背景為同產品元大石油正二已確定下市，市場確實有投資人受損之風險。本人在遵循法規、考慮市場風險並保護投資人的前提下經營公司，要說不公平再等於背信，實無任何法律依據或判例。更勝者，依此邏輯，難道餐廳讓熟客先訂位就背信？是否需告知全國人民，不論任何情況，只要有一次拒絕銷售商品就是刑事背信罪？

本人並無「犯罪嫌疑重大」，依法不應限制本人出境、出海。

近期關於街口金科之民事訴訟，起因為泰山公司經營權糾紛，本應與街口公司無涉。本人強調，泰山公司與街口金科公司簽訂的合約為「投資合約」，資金自用於公司發展，絕無任何一毛錢進了本人口袋，本人的所有財產，就是街口公司之股權。街口公司現因尚有疑義的民事一審判決，加以特地媒體用抹黑、謠言影響金融機構的穩定，已造成社會紛擾與街口公司損害。此時，街口金科公司除了依法繼續上訴的方式，更希望能另募集資金，取代泰山之投資，解除街口公司之危難，以滿足泰山公司之需求，使現狀能成為雙贏之局面。本人為街口公司之創辦人又是大股東，募資不可能由別人完成，因此更需懇請法官，考量本人有急需出國募資之需求，能解除本人之限制出境。

民主必須配合法治，法治的必要條件是法院公正。特地媒體與檢方互通，媒體影響辦案，已是事實，特定媒體現更意圖影響本人的限制出境庭，影響法院，難以置信。在沒有任何正當理由下，本人已經被限制出境超過3年，這是人權狠狠的被踐踏，我也並非政治人物，如果司法能這樣被濫用來對付一般人民，那台灣也不用再說什麼民主了。

▲▼街口金科負責人胡亦嘉開砲。（圖／翻攝胡亦嘉個人社群平台）

關鍵字： 胡亦嘉街口金科北檢限制出境民事糾紛

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